Ministra Tohá defiende cifras por ataques en Los Ríos: “Los datos que da el ministerio son las estadísticas de Carabineros”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, respondió la tarde de este martes a las críticas que distintos legisladores hicieron por no extender el estado de excepción a la Región de Los Ríos, los que también han cuestionado los datos entregados por la cartera para no aplicar la medida en la zona, por lo que la secretaria de Estado defendió las cifras y aseguró que son “las estadísticas de Carabineros”.

Durante un punto de prensa otorgado desde el Congreso, y consultada críticas de la oposición por presuntos datos “imprecisos” sobre la situación en la zona, la titular de Interior destacó que su cartera no cuenta con datos propios y los que maneja son en base a la información policial.

“El Ministerio del Interior no tiene datos propios sobre la condición de seguridad de la Macrozona Sur. Todos los datos que da el ministerio son datos policiales, son las estadísticas de Carabineros, por lo tanto, cuando se cuestionan esos datos, se está cuestionando los datos de Carabineros y estos son muy claros. Hay razones para preocuparse porque hay atentados que son muy graves, no perdamos de vista eso en ningún momento; no hay razones para decir que han aumentado los atentados, al revés. Como cantidad no han aumentado”, afirmó la ministra Tohá.

Sin embargo, añadió a pesar de no evidenciar un aumento en los ataques, se buscan nuevas estrategias. “Eso no resta gravedad a los hechos que han ocurrido. El atentado que sucedió en las cercanías de Valdivia con 13 camiones quemados, con personas que pierden sus trabajos, con proyectos que son importantes para las energías limpias que quedan en entredicho, con una señal que significa para otros inversionistas el tener más cautela, el tener temor, el encarecer los proyectos, es un motivo de preocupación y requiere estrategias y la única estrategia no es el estado de excepción, hay muchas estrategias y hay que pensar la que es más apropiada para cada caso”, aseguró la ministra.

Asimismo, la jefa de gabinete también fue requerida por su impresión por las abstenciones que obtuvo la renovación de la medida de emergencia en la Sala del Senado, donde 18 senadores se restaron de la votación, principalmente de la oposición, pero también lo hicieron Iván Flores (DC) y Alfonso de Urresti (PS), que representan a la Región de Los Ríos.

En ese sentido, la secretaria de Estado respondió que “en la zona donde hay estado de excepción, pero también donde no las hay, permanentemente se está evaluando el resultado de las medidas que se toman y se está viendo como complementarlas o actualizarlas”.

Tohá añadió que “la zona de estado de excepción -por más que esto se ha renovado muchas veces-, las estrategias con las que se ha actuado han ido evolucionando en el tiempo y se han ido adaptando y en las zonas donde no hay estado de excepción, tenemos también muchas herramientas para ir cambiando las prioridades, focalizando recursos, destinando personas, apoyando el trabajo de otras instituciones que no dependen directamente del gobierno, como es el caso de la fiscalía y eso ha hecho el subsecretario (del Inte Manuel Monsalve en la zona, tomando una serie de decisiones que van a significar reforzar las condiciones de seguridad y tenerlas en permanente evaluación, porque esa es nuestra misión”.

Agenda de seguridad

Asimismo, la jefa de la cartera de Interior destacó el avance de los proyectos en la agenda de seguridad propuesta por el gobierno. En la jornada se despachó el informe de la Comisión Mixta del proyecto de atentados al transporte público, donde la ministra Tohá destacó que a la iniciativa “le falta una discusión muy breve” en la Cámara para ser despachado.

También se votó un veto al proyecto de delitos económicos, con lo cual terminó siendo despachado completamente. Adicionalmente se votó en primer trámite en el Senado la iniciativa que permite sumar 1.100 carabineros adicionales, entre otras materias.

“En dos días, en definitiva, han cumplido trámites fundamentales proyectos de ley que tienen dimensiones muy distintas, pero todos muy relevantes en materia de seguridad. Algunos relativos a institucionalidad como el caso del Ministerio (de Seguridad), algunos relativos al combate de la irregularidad en la inmigración, algunos relativos a atender temas sensibles como son los atentados al transporte público, materias que importan mucho a la ciudadanía como que persigamos delitos de cuello y corbata, los delitos que cometen personas que tienen recursos y que tienen una buena posición en la sociedad, pero que deben ser perseguidos con la misma vara”

Añadió que “muy importante también es lo que hemos hecho hoy de reforzar las dotaciones policiales”.

“Como Ejecutivo estamos muy satisfechos de lo que se avanzó en estos días, agradecemos al Congreso y recomprometemos el esfuerzo porque muchos de estos proyectos todavía tienen una tramitación pendiente y va a haber que trabajar intensamente para que terminen de tramitarse”, sostuvo la ministra Tohá.