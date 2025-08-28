Ministro Cataldo aborda polémicos dichos de Carmona contra Marcel: “No sé si son declaraciones contra el gobierno”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió esta jornada a las declaraciones que realizó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, contra el exministro de Hacienda, Mario Marcel, a quien acusó que en su gestión “se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social”.

Al respecto, y consultado sobre el tema tras la inauguración de la Cumbre Mundial Docente de la Unesco que se celebra en nuestro país, el titular de Educación si bien explicó que “no ha visto” las declaraciones ya que han estado muy concentrados en la última semana en las tareas de la cartera con el FES, de la cumbre y otras labores, sí indicó que a su parecer “es súper importante que los partidos tengan su espacio en la discusión política electoral, que la campaña pueda desplegarse y que ojalá exista la mejor coordinación. Solo puedo decir eso“.

En cuanto a los dichos de Carmona contra Marcel, Cataldo expresó que estas “son valoraciones que tendrá que explicar el presidente del partido”.

“Yo tengo una mejor opinión del exministro Marcel, toda vez que efectivamente nos tocó trabajar en hartos ámbitos y el último de ellos fue nada más ni nada menos que la aprobación del proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES). De hecho fue un trabajo junto que hicimos con el Ministerio”, expresó.

Asimismo, y frente a la pregunta de cómo afectan los dichos de Carmona contra el gobierno a la campaña presidencial de Jeannette Jara, Cataldo expresó que “no sé si son declaraciones contra el gobierno”.

“De hecho, en lo que a mí respecta, en las últimas declaraciones que escuché de miembros del Partido Comunista, hubo una valoración de los avances que tuvimos, por ejemplo, en el financiamiento de la Educación Superior”, afirmó.

Sin embargo, apuntó. “yo creo que lo que obstaculiza, y donde hay que poner el acento, es en la coordinación, en el diálogo político, en que exista esa coordinación que va a mejorar finalmente el desempeño, no solamente de aquellos que son parte integrante de esta coalición de gobiernos, sino también de quienes quieren continuarlo, que yo creo que es el propósito de todos”.