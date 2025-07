Ministro Cataldo y posiblidad de sumarse al comando de Jara: “Tendrá que conversarlo ella con el Presidente”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), abordó esta mañana la situación en torno a Jeannette Jara y su triunfo en las primarias presidenciales del oficialismo.

Consultado en Radio ADN esta jornada sobre si estaría dispuesto a dejar la cartera para unirse al comando de Jara si ella se lo pide -considerando que milita en el Partido Comunista desde los 14 años- el secretario de Estado expresó que eso “tendrá que conversarlo ella con el Presidente", pues como ministro le debe una lealtad al Mandatario “hasta el final de la gestión”.

En cuánto a qué le gustaría hacer, indicó que ver terminar los proyectos que aún están en discusión.

“A mí me gustaría terminar con el CAE y tener un nuevo instrumento de financiamiento (FES), así como lo hicimos con la deuda histórica, que es algo que me que me llena de de mucha alegría”, expresó.

y añadió: “Me gustaría terminar con la reforma a la educación pública, que creo que es tan necesaria, y consolidar el proceso de transición hacia los servicios locales (SLEP)”.

Cataldo y debate sobre “anticomunismo”: “La mayoría de la gente no decodifica así el mundo”

Por otra parte, y consultado sobre el debate en torno al anticomunismo que se ha generado, Cataldo desestimó que se tratara de algo clave en el debate.

“Hay un una cierta pulsión anticomunista en determinados sectores políticos, pero creo que evidentemente ya no es un clivaje de decodificación social y política para la mayor parte de las personas”, apuntó.

En esta línea, y consultado sobre si Jara ha intentado mostrarse “menos comunista”, Cataldo indicó que la candidata del oficialismo ”es muy genuina" en su actuar.

“Sé que ella es como la ven. En lo que yo me he tocado interactuar con ella a lo largo de algunos años en que nos conocemos”, detalló.

En esto, indicó que hay que superar ciertas miradas, ya que además, la mayoría de las personas no leen el mundo bajo esa perspectiva.

“Creo que el debate sobre el anticomunismo es un debate que también es muy de élite: la mayoría de la gente no decodifica así el mundo. La mayoría, además del padrón electoral que tenemos hoy día, ni siquiera nació en Guerra Fría, porque este debate es muy propio de esa época”, reflexionó.

“Muy del macartismo y de todo lo que se vivía en ese tiempo (...) entonces, de verdad, yo creo que hay que superar esas miradas, además comprendiendo que el Partido Comunista es un partido con 113 años, la mayor parte de ellos, además, con un aporte institucional que ha sido brutal”, añadió.

Por otra parte, y frente a la pregunta de si habría renunciado al PC si estuviese en su lugar, Cataldo expresó que no lo creía necesario.

“Si es la candidata, se le respeta por lo que ha hecho, y no solo por cómo es -que también ha sido muy valorado- pero sobre todo por lo que ha hecho, por su éxito en la gestión, no solamente hoy como ministra, sino también antes como subsecretaria”, indicó.