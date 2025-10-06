SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

El titular de Vivienda, además, reveló que dos funcionarios de la cartera también colaboran con la campaña de la abanderada del oficialismo.

Por 
Nicolás Quiñones
 
José Miguel Wilson

En medio de arduas negociaciones entre el gobierno y los propietarios del terreno de la megatoma de San Antonio, este domingo el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), sorprendió con una revelación.

El secretario de Estado acusó que la “mano derecha” del dueño de dicho terreno “está en el comando” de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

Además, mencionó que dos personas que trabajan en el Ministerio de Vivienda (Minvu) también son parte de la campaña de la abanderada.

“Yo he sabido de a lo menos de dos, una persona que renunció hace poquito”, dijo. Y añadió que “nunca he sabido que lo hagan en hora laboral, porque en hora laboral tienen que cumplir sus funciones”.

“Eso se da en Chile (personas del ministerio trabajando en el comando). Yo le puedo decir que el dueño del terreno de San Antonio, una de sus manos derechas, también está en el comando de la señora Jara. Hay una cierta forma de hacer las cosas, que yo creo que esto es más o menos desde siempre”, comentó Montes.

La confesión del ministro surgió en respuesta a las críticas que había lanzado Jara respecto a la reconstrucción de las zonas afectadas de la comuna de Viña del Mar luego de los incendios

“La reconstrucción de Viña a mí me parece impresentable. Evidentemente en el ministerio de Vivienda está la responsabilidad”, lanzó la candidata presidencial.

El ministro aseguró que no ha podido conversar con la aspirante a La Moneda, pero que “le mandé el informe que ahora les acabo de hacer llegar a ustedes, el informe de todo el mes de septiembre, un resumen, y también el informe de octubre. Porque ahí se plantean problemas y avances”, señaló en el programa Estado Nacional de 24 horas.

Por esta problemática, además, Montes enfrentó un duro enfrentamiento en la Cámara de Diputados al zafar –de manera ajustada– de un reproche político que se debatió en el marco de una Comisión Especial Investigadora.

Más sobre:PolíticaCarlos MontesJeannette JaraMinisterio de ViviendaMegatomaSan Antonio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela

Presupuesto 2026: Cadem revela alto apoyo a focos sociales y rechazo a la eliminación de la glosa republicana

Casi 40 toneladas: Carabineros alcanza récord y ha incautado a septiembre 4% más de droga que en todo 2024

“La PGU no se va a tocar y van a crecer beneficios”: republicanos salen a confrontar emplazamientos de Boric y Grau por recortes

Presupuesto 2026: crece tensión por glosa republicana y por dineros para debut de Boric como expresidente

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

2.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

3.
Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

4.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

5.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Presupuesto 2026: Cadem revela alto apoyo a focos sociales y rechazo a la eliminación de la glosa republicana
Chile

Presupuesto 2026: Cadem revela alto apoyo a focos sociales y rechazo a la eliminación de la glosa republicana

Casi 40 toneladas: Carabineros alcanza récord y ha incautado a septiembre 4% más de droga que en todo 2024

“La PGU no se va a tocar y van a crecer beneficios”: republicanos salen a confrontar emplazamientos de Boric y Grau por recortes

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados
Negocios

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones

Grau defiende fin de glosa republicana en Presupuesto 2026: “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración”

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería
Tendencias

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

Los puntos fair play le permiten a Colombia clasificar a octavos del Mundial Sub 20 como líder de grupo
El Deportivo

Los puntos fair play le permiten a Colombia clasificar a octavos del Mundial Sub 20 como líder de grupo

“Actuación desastrosa”: escándalo en Brasil por penal contra Gonzalo Tapia en el clásico entre Sao Paulo y Palmeiras

No le sirvió derrotar a la Roja de Nicolás Córdova: Egipto queda eliminado del Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela
Mundo

Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Candidato de Milei a diputado por Buenos Aires renuncia tras vínculos con empresario acusado por blanqueo de dinero y narcotráfico

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia