Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

En medio de arduas negociaciones entre el gobierno y los propietarios del terreno de la megatoma de San Antonio, este domingo el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), sorprendió con una revelación.

El secretario de Estado acusó que la “mano derecha” del dueño de dicho terreno “está en el comando” de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

Además, mencionó que dos personas que trabajan en el Ministerio de Vivienda (Minvu) también son parte de la campaña de la abanderada.

“Yo he sabido de a lo menos de dos, una persona que renunció hace poquito”, dijo. Y añadió que “nunca he sabido que lo hagan en hora laboral, porque en hora laboral tienen que cumplir sus funciones”.

“Eso se da en Chile (personas del ministerio trabajando en el comando). Yo le puedo decir que el dueño del terreno de San Antonio, una de sus manos derechas, también está en el comando de la señora Jara. Hay una cierta forma de hacer las cosas, que yo creo que esto es más o menos desde siempre”, comentó Montes.

La confesión del ministro surgió en respuesta a las críticas que había lanzado Jara respecto a la reconstrucción de las zonas afectadas de la comuna de Viña del Mar luego de los incendios

“La reconstrucción de Viña a mí me parece impresentable. Evidentemente en el ministerio de Vivienda está la responsabilidad”, lanzó la candidata presidencial.

El ministro aseguró que no ha podido conversar con la aspirante a La Moneda, pero que “le mandé el informe que ahora les acabo de hacer llegar a ustedes, el informe de todo el mes de septiembre, un resumen, y también el informe de octubre. Porque ahí se plantean problemas y avances”, señaló en el programa Estado Nacional de 24 horas.

Por esta problemática, además, Montes enfrentó un duro enfrentamiento en la Cámara de Diputados al zafar –de manera ajustada– de un reproche político que se debatió en el marco de una Comisión Especial Investigadora.