Natalia Piergentili y eventual cambio de gabinete: “Para nosotros sería un aporte que alguien de nuestras filas estuviera en el comité político”

La presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, abordó los cambios que podrían concretarse al interior del Ejecutivo después del plebiscito de salida de este próximo 4 de septiembre, precisamente haciendo alusión a una eventual presencia del PPD en el comité político.

En conversación con Tolerancia Cero en CNN, la timonel del partido aseguró que “para nosotros sin duda sería un aporte que alguien de nuestras filas estuviera en el comité político, no solo porque nos sentiríamos orgullosos, sino porque creemos que nuestro partido ha ido poniendo temas en la agenda, ha ido adelantándose a la problemática y creo que eso es algo que el presidente valora y la ciudadanía también”.

Ante un eventual cambio de gabinete, agregó que “yo creo que uno llega a sumar, y en ese contexto me gustaría que el partido estuviera en el comité político, porque creo que tenemos una mirada y forma de trabajo en los últimos años que acredita el que esté representada una forma valórica e ideológica que a mí me parece que le hace bien al gobierno”.

Por otra parte, Piergentili mencionó que “no creo que haya un eje que se corra, yo creo que se van a necesitar a todos los partidos. Y creo que el eje vector del gobierno no es que estemos a la izquierda. Lo que yo creo es que la toma de decisiones, sobre esa ruta que plantee el presidente, van a tener que haber equilibrios de fuerza menos precarios de los que han habido hasta ahora”.

Asimismo, enfatizó en que no por haber más presencia del Socialismo Democrático (PS, PPD, PL, PR) “la hoja de ruta cambie”, dado que son dos coaliciones (junto a Apruebo Dignidad) las que sustentan al actual gobierno.

En otro contexto, y al ser consultada sobre una entrevista que dio el diputado del Partido Liberal (PL) Valado Mirosevic a La Tercera, en que señala que “hay datos que nos muestran un empate técnico” en relación con las opciones del Apruebo y el Rechazo, Piergentili mencionó que “no” conocía aquella información y agregó que aquello se debe “porque los presidentes de los partidos estamos detrás acompañando la gestión del comando, pero no estamos en la estructura del comando, por lo que no he visto ninguna de las encuestas que manejan”.

Finalmente, referida a los resultados del plebiscito de salida, en que se decidirá si Chile aprueba o rechaza una nueva Constitución, la timonel del PPD sentenció que “yo creo que va a ser un resultado estrecho, no me inclino, no creo que sea tan abismante como algunas encuestan en que se ha visto una diferencia de seis o siete puntos”.