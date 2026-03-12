SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    No bloquear usuarios ni hacer proselitismo: el decálogo del gobierno de Kast para autoridades en redes sociales

    El documento regula la relación de autoridades con usuarios en plataformas digitales y establece límites como no bloquear cuentas, evitar el abuso de imagen en actividades oficiales y mantener prescindencia política en redes institucionales.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    El presidente Kast y la primera dama, María Pía Adriasola desde La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este miércoles, una vez instalado en La Moneda el nuevo gobierno del Presidente José Antonio Kast, se tomaron las primeras medidas de cara a lo que será el denominado “gobierno de emergencia”. Entre ellas, un decálogo con diez instrucciones para regular el uso de redes sociales por parte de autoridades y funcionarios.

    A través de un documento al que accedió La Tercera, el Ejecutivo fijó las primeras directrices sobre el relacionamiento de las autoridades con usuarios en plataformas digitales, espacios donde suelen abundar emplazamientos y críticas.

    Los 10 puntos del decálogo

    El instructivo establece, como primera medida, la prohibición de realizar proselitismo político utilizando el cargo.

    “Está estrictamente prohibido usar el cargo, las dependencias estatales o bienes institucionales para hacer propaganda, promover campañas o intervenir en reuniones de carácter político-partidista”, señala el documento.

    También se instruye a los funcionarios no utilizar cuentas institucionales para fines personales. En esa línea, se precisa que los medios digitales del Estado solo pueden utilizarse para informar sobre funciones propias de la institución.

    Otro de los puntos establece que las cuentas oficiales no pueden bloquear usuarios.

    “Las cuentas institucionales no deben bloquear a ciudadanos por emitir opiniones o expresiones en la plataforma, ya que esto vulnera el derecho a la información y participación”, sostiene el instructivo.

    No obstante, en una nota al pie se aborda la situación de las faltas de respeto en los espacios digitales. Allí se indica que, si bien no se permite bloquear cuentas por comentarios ofensivos, la autoridad no está obligada a responder requerimientos insultantes.

    Incluso, dependiendo de la gravedad de las ofensas, se podrá recurrir a mecanismos legales si existen delitos o abusos.

    El documento también limita la entrega de “primicias” en cuentas personales. Así, se ordena que ningún ministro o funcionario puede entregar información obtenida en su cargo antes de que sea publicada por el canal institucional del servicio.

    Otro de los apartados busca evitar la personalización de actividades institucionales y advierte sobre el “abuso de imagen” de las autoridades, especialmente en periodos electorales.

    El sexto punto establece que los sitios web y redes institucionales no deben incluir enlaces a cuentas personales de autoridades.

    Asimismo, se exige que las redes sociales institucionales no se utilicen para emitir opiniones ajenas a las funciones del organismo.

    El manual también regula el uso de restricción de comentarios, señalando que no se debe aplicar de forma discriminatoria.

    Otro de los puntos refuerza la prescindencia política, prohibiendo favorecer o perjudicar partidos, tendencias o candidatos.

    Finalmente, el instructivo establece que las autoridades no podrán realizar actividades políticas durante la jornada laboral.

    Esto significa que, incluso en sus cuentas privadas, solo podrán emitir opiniones políticas fuera del horario de trabajo y con recursos propios.

    Más sobre:GobiernoJosé Antonio KastDecálogoRedes socialesAutoridades

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones

    Alvarado y decretos firmados por Kast en torno a seguridad en el norte: “La idea es tener un mejor control del ingreso ciudadano al país”

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    Kast asume la Presidencia de la República: llama a la unidad y se compromete a “recuperar” el país

    Atacan a pedradas automóvil de subsecretario de RR.EE. en Plaza Italia

    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    Lo más leído

    1.
    Presidenta del Senado tilda de “error político” proyecto de conmmutación de penas y afirma que dará prioridad a sala cuna

    Presidenta del Senado tilda de “error político” proyecto de conmmutación de penas y afirma que dará prioridad a sala cuna

    2.
    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    3.
    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    4.
    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    5.
    Gritos de “traidor”, la molestia oficialista y los descargos de Jiles tras la tensa votación de la presidencia de la Cámara

    Gritos de “traidor”, la molestia oficialista y los descargos de Jiles tras la tensa votación de la presidencia de la Cámara

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Alvarado y decretos firmados por Kast en torno a seguridad en el norte: “La idea es tener un mejor control del ingreso ciudadano al país”
    Chile

    Alvarado y decretos firmados por Kast en torno a seguridad en el norte: “La idea es tener un mejor control del ingreso ciudadano al país”

    No bloquear usuarios ni hacer proselitismo: el decálogo del gobierno de Kast para autoridades en redes sociales

    Kast asume la Presidencia de la República: llama a la unidad y se compromete a “recuperar” el país

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones
    Negocios

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones

    José Ramón Valente y promesas económicas de Kast: “Todo se veía un poco más fácil en diciembre de lo que se ve ahora”

    Ministerio de Hacienda prepara batería de medidas económicas para los próximos días

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Lucas Bovaglio se defiende tras la eliminación de O’Higgins en la Copa Libertadores: “La estrategia no falló”
    El Deportivo

    Lucas Bovaglio se defiende tras la eliminación de O’Higgins en la Copa Libertadores: “La estrategia no falló”

    Con polémica en el cierre: la pelea entre jugadores de Tolima y O’Higgins tras la eliminación celeste en la Copa Libertadores

    Fin al sueño libertador de O’Higgins: Tolima remonta la serie en el epílogo y manda a los celestes a la Copa Sudamericana

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile
    Cultura y entretención

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    El “peor” músico de Metallica según sus propios integrantes

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast
    Mundo

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres