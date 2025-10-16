“No cabe duda que vamos a apoyar”: RN anuncia respaldo a AC contra Pardow por error en cuentas de luz

4 JUNIO 2025 EL MINISTRO DE ENERGIA, DIEGO PARDOW, DURANTE COMISION DE MINERIA Y ENERGIA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE

El diputado y jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, anunció que desde el partido apoyarán la acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow, tras la revelación del error metodológico en las fijaciones de tarifas eléctricas.

“Hay una serie de actuaciones administrativas y errores que van más allá de la responsabilidad de Pardow, y por eso creemos que lo responsable es llevar los antecedentes a la Contraloría y no solo quedarnos en la crítica política”, apuntó el parlamentario.

Junto con ello, el diputado indicó que existe una falencia “grave” del sistema “que se debe detectar y superar, haciendo efectivas las responsabilidades”. Además, advirtió que “Pardow depende del Presidente, y por tanto si el Presidente insiste en aferrarse a sus amistades y lealtades políticas, ahí se abre la vía de la acusación y la apoyaremos en ese escenario”.

“Habríamos esperado sentarnos como oposición y revisar los votos, pero no cabe duda que vamos a apoyar y que vamos a hacer los esfuerzos para que Pardow y los responsables se vayan antes y no nos hagan perder tiempo en acusaciones. Eso sería lo correcto y lo moralmente exigible al presidente”, indicó el diputado.

El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum.

Esta polémica se originó luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) detectara un error metodológico,“consistente en la doble aplicación del IPC en períodos anteriores al calcular saldos de los mecanismos de estabilización, lo que encareció indebidamente las cuentas de luz de millones de chilenos”.

La situación fue informada por la propia CNE en su informe técnico, donde señala además que las tarifas de la luz “deberían bajar desde enero de 2026”.