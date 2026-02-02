SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “No fuimos capaces de llegar de manera oportuna”: Kast reabre polémica por retraso en entrega de útiles escolares en Chile desde El Salvador

    Tras participar en la inauguración simultánea de 70 escuelas públicas reconstruidas por el gobierno de Nayib Bukele, el presidente electo contrastó la experiencia salvadoreña con las demoras registradas en Chile durante 2024.

    Por 
    Roberto Martínez

    En el marco de la inauguración simultánea de 70 centros educativos públicos reconstruidos en El Salvador, el presidente electo José Antonio Kast realizó una dura reflexión sobre la gestión del Estado chileno, poniendo el acento en el retraso en la entrega de cerca de 1.500.000 kits de útiles escolares durante 2024.

    Sus palabras fueron pronunciadas durante la noche de este domingo, en el marco de su gira por Centroamérica, tras asistir a la actividad que se llevó a cabo en el Centro Escolar Cantón San Ramón, en la ciudad de Sonsonate, posterior al discurso del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

    Al respecto, el futuro mandatario chileno valoró el programa estratégico “Dos Escuelas por Día”, impulsado por el gobierno local, destacando que la reconstrucción integral de establecimientos educacionales “no solo mejora la infraestructura, sino que entrega dignidad y libertad a estudiantes, familias y docentes”.

    Sin embargo, fue en el tramo final de su intervención donde trasladó el foco hacia la realidad chilena, estableciendo un contraste directo.

    Usted decía que los útiles van a llegar en el momento oportuno. Nosotros acabamos de salir de un año donde los útiles escolares, en un país bastante desarrollado, llegaron como en octubre”, afirmó Kast, aludiendo a los cuestionamientos que enfrentó en 2024 la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) por la tardanza en la distribución de los materiales escolares.

    El presidente electo profundizó su crítica señalando que, pese a contar con buena infraestructura y altos niveles de desarrollo tecnológico, Chile no logró responder a tiempo a una necesidad básica del sistema educativo.

    Tenemos buena infraestructura, tenemos alta inteligencia artificial, pero no fuimos capaces de llegar de manera oportuna”, remarcó en el final de su intervención.

    No obstante, Kast evitó personalizar responsabilidades y sostuvo que el problema trasciende a una administración específica.

    No es responsabilidad solo de un gobierno de turno, es una responsabilidad de todos nosotros”, enfatizó, apuntando a una falla estructural del Estado para cumplir con plazos que inciden directamente en la igualdad de condiciones para los estudiantes al inicio del año escolar.

    Sus declaraciones hacen referencia al proceso de 2024, cuando un informe de Contraloría de junio del año pasado cuestionó la entrega parcial de los kits de útiles escolares.

    Según reveló la investigación, hubo solo un 34% de distribución al 6 de septiembre de 2024, y con esto, un total de 1.425.852 kits faltantes por distribuir.

    Posteriormente, la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio aclaró en la la Comisión de Educación del Senado que el 100% de los materiales fue finalmente distribuido, aunque el proceso concluyó recién en octubre de ese año.

    Más sobre:José Antonio KastEl SalvadorNayib BukeleÚtiles escolaresJunaebCentroaméricaEducaciónPolítica

    Portada del dia

    "No fuimos capaces de llegar de manera oportuna": Kast revive polémica por retraso en entrega de útiles escolares en Chile desde El Salvador
    Desarrolladores de Viviendas Sociales: "En 2025 los inicios de obras disminuyeron dramáticamente"
    Qué es la "falacia de la llegada" que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo
    Triunfo de Unión Española y caída de Wanderers marcan la jornada dominical de la Copa Chile
    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?
    Identifican a los agentes federales que causaron la muerte de Alex Pretti en Minneapolis
    Paula Dinamarca, actriz: "Para una trans todo es político"
