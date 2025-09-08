“No hay nada que negociar”: Ossandón aborda exigencia de la UDI de marginar a Elizalde en discusión de multa por no votar

Luego de que el gobierno reforzara su compromiso de reponer la multa por no sufragar a través del Senado tras el rechazo que sufrió en la Cámara de Diputados, esta jornada el legislador de Renovación Nacional y presidente del Senado, Manuel José Ossandón, abordó qué se viene ahora en la discusión.

Consultado en Radio Duna sobre de qué depende que se cumpla el acuerdo para tener voto obligatorio con multa, el presidente del Senado afirmó tajante “del gobierno y de los diputados”.

Esto, indicó, porque “en el Senado no hay problema. Aquí ha habido un acuerdo firmado”.

“Nosotros creíamos, y yo soy de los convertidos, que el voto obligatorio tienen que tener multa, todas las personas, chilenos o extranjeros. Pero el gobierno no quería, y al final llegamos a un acuerdo que, bueno, solo los chilenos. Y no cumplieron. Entonces, desgraciadamente, eso nos genera un ambiente muy malo y de desconfianza”, afirmó.

En esta línea, y consultado sobre cómo definir finalmente el guarismo de la multa, algo que la ministra Camila Vallejo apuntó a que debe atender también a la realidad de los chilenos, “entendiendo el costo de la vida que tiene nuestro país”, Ossandón llamó a la secretaria de Estado a no enredar esta materia.

“Por supuesto que la multa no puede ser una cosa desproporcionada, por razones obvias, pero yo creo que lo que se está tratando era bastante decente (de $33 mil pesos a aproximadamente $203 mil). Es decir, una multa bastante baja (...) ojalá que la ministra no enrede el tema“, sostuvo el senador.

Asimismo, apuntó que mañana la discusión “tiene que avanzar”: “Si no, vamos a seguir en la misma. Esto genera un clima malo. Cuando tú firmas un acuerdo tan importante como este, que estamos contra el tiempo, y no se cumple, se quiebran las confianzas”.

“Como presidente del Senado, no he tomado parte, he tratado de que funcione el tema, pero la única forma que tienen de hacer cumplir un compromiso y protestar los senadores de un sector o de otro es la que están haciendo, no hay otra. Pero va a salir, porque el Presidente de la República lo dijo”, añadió.

Sobre la caída del acuerdo en la Cámara, Ossandón señaló que en esto “claramente hubo una señal grave, que fue muy mala p ara el gobierno y dejaron muy mal p arada a la ministra (Lobos), que ni una sola p ersona del gobierno, ni uno solo, cum p lió el acuerdo”.

“La ministra si firma un acuerdo era por la autorización del Presidente de la República. Cuando ella firma, está firmando a nombre del Presidente, entonces lo dejan muy mal”, apuntó. “Si era súper simple, se armaron un incendio de la nada”.

Asimismo, y consultado sobre el hecho de que la bancada UDI exigió ayer al Presidente Boric excluir al ministro Álvaro Elizalde de la negociación, Ossandón señaló tajante que “no hay nada que negociar. Esto está negociado” y que por tanto “hay que cumplir un acuerdo”.

“Desgraciadamente en los años electorales buscan cualquier excusa. Eso ensucia más el ambiente. Ya no se metan en esa onda: aquí hay un acuerdo que está firmado, y el Presidente de la República dijo que se iba a cumplir, y con eso se acaba el problema. Y no hay que entrar a nada más”, añadió.