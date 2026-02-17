“No puede reconocer que es parte de un gobierno amateur”: Ossandón responde cuestionamientos de Elizalde al “gobierno de emergencia”

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), defendió el concepto del “gobierno de emergencia” que promovió el presidente electo, José Antonio Kast, en campaña, luego de que el ministro del Interior Álvaro Elizalde lo desestimara.

En una entrevista concedida a CNN Chile este martes, el secretario de Estado señaló que “se ha pretendido instalar el relato de un gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social”.

Ante esta hipótesis, Kast respondió desde la Región de Los Lagos que en el país “tenemos problemas reales. Hay problemas de seguridad ciudadana”.

Punto de prensa del ministro del Interior Álvaro Elizalde Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Y en la tarde, en las afueras del presidente electo (OPE) se sumó Ossandón. Al ser consultado sobre los cruces entre las autoridades actuales y las entrantes, especialmente en lo que refiere a los denominados “amarres” que acusan desde el entorno de Kast, dijo: “La gente está preocupada de que al presidente electo, José Antonio Kast, le vaya bien y que sobre todo parta por el tema de la delincuencia. Todas estas peleas creo que le hacen muy mal a la política y nos sacan del foco principal".

En alusión a los dichos del titular de Interior argumentó que “claramente que hay un gobierno de emergencia. Lo que pasa es que Elizalde no puede reconocer que él es parte de un gobierno amateur y que tiene grandes problemas”.

“Pero eso no quiere decir que yo como presidente del Senado haya tenido mala relación con este gobierno porque mi rol es articular. Y he tenido muy buena relación con el Presidente Boric. No es que yo sea hincha de él, pero lo respeto porque es el presidente de la República. Y tengo muy buenas relaciones con el presidente electo que espero que le vaya extraordinariamente bien por Chile”, precisó.