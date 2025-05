“No soy anticomunista”: Tohá sale al paso tras roce del PPD con Jeannette Jara en medio de contienda electoral

La abanderada presidencial del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, se refirió a su relación con el Partido Comunista (PC), luego que la candidata de esa colectividad, Jeannette Jara, apuntara a una “conveniencia electoral” de parte de personeros del PPD.

En concreto, Guido Girardi afirmó que la histórica colectividad de izquierda “no representa un proyecto de futuro en ninguna parte del mundo”. Jara respondió que dichos cuestionamientos obedecerían a un interés de “conveniencia electoral”.

“He visto harto personaje -hace años que no lo escuchaba- analistas del antiguo PPD hablando mal del comunismo -incluso del FA- y nos conocen, saben que no es así, entonces no entiendo muy bien, no son opiniones muy independientes, vienen muy de cerca y que hablan de que, por ejemplo, mi partido o el FA no son futuro”, señaló la abanderada del PC en diálogo con el programa de streaming Radio Universidad de Chile.

Tohá fue consultada al respecto, tras participar del evento de tecnología financiera Fintech Forum, convocado por FinteChile.

“Yo por lo menos no soy anticomunista en ningún sentido” , aseguró la candidata.

En ese sentido, la exministra remarcó que, si bien mantiene “diferencias” con el PC, ella las “debate”.

“Creo que las diferencias no hay que transformarlas y sobredimensionarlas”, sostuvo.