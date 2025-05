La visión de Matthei, Tohá y Parisi sobre las tecnologías financieras de cara a las presidenciales

Pasadas las 10.00 horas de este martes, la audiencia presente en Espacio Riesco comenzó a colmar sus expectativas en el primer día del Fintech Forum, evento de tecnología financiera convocado por FinteChile.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo presente en la ceremonia de inauguración y brindó unas palabras a dicha industria: “Llega en un momento oportuno, pues el comportamiento del crédito ha aido bastante modesto”. Y luego agregó que entre los desafíos están “la ampliación de los mercados financieros, la competencia y la inclusión de la industria financiera, ofreciendo vehículos de financiamiento, ahorro simple, accesible y responsable”.

A la cita asistieron los candidatos presidenciales Evelyn Matthei (Chile Vamos), Carolina Tohá (Socialismo Democrático) y Franco Parisi (PDG) para participan en el panel “Desarrollo con D de Digital: El Rol del Estado en la Economía del Futuro”. Gonzalo Winter (FA) también estaba invitado, pero se excusó de asistir.

Los aspirantes a La Moneda entregaron su visión sobre el crecimiento económico y los desafíos que existen para ello.

Matthei planteó que “ el desarrollo digital no es una opción, es una obligación , es una necesidad para mantenernos competitivos como país”.

“Si nosotros no entendemos esto, vamos a seguir con un crecimiento del 2% y con eso no logramos ninguna de las metas que como país tenemos una sociedad más equitativa, una sociedad donde las personas tengan oportunidades”, aseguró.

En ese sentido, explicó que uno de los problemas que tenemos como nación es “la resistencia que tienen las industrias, que intentarán ponerle palitos” a los emprendedores.

“Eso pasa siempre, y el legislador y el gobierno tiene que estar alerta a esos posibles actos monopólicos que básicamente los inhiben de poder desarrollarse”, acotó.

Luego añadió que otro gran conflicto es que muchas veces no se cuenta con los trabajadores capacitados . “Es evidente que en Chile nos faltan desarrolladores, nos faltan programadores (...) eso significa que tenemos que cambiar totalmente la forma en que estamos educando a nuestros jóvenes”, indicó.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Desde la otra vereda política, Carolina Tohá igualmente destacó la importancia de las tecnologías para el crecimiento del país, especialmente en el desarrollo de herramientas para combatir la delincuencia, en el sector educacional y el área de salud.

En concreto, planteó que para la crisis de seguridad se pueden utilizar tecnologías para “tener una gestión más inteligente de las instituciones y más capacidad de control en la frontera. Por lo tanto, ocupar la información de los distintos organismos estratégicamente es infinita”.

En tanto, en salud afirmó que se podrían achicar enormemente las brechas de espera con el aumento de la telemedicina y añadió: “O podríamos también mejorar mucho la capacidad de prognosis de la medicina si ocupamos más activamente la inteligencia artificial”.

Además de estas ideas, Tohá afirmó que su programa de gobierno contempla la formación de 100.000 programadores para aumentar el capital humano de las empresas digitales .

“Si queremos una nueva fase de crecimiento económico para Chile debemos dejar de golpearnos la cabeza contra recetas. Chile no va a crecer sobre la base de que haya una baja significativa de los impuestos, no va a pasar (…) El país va a crecer en la medida que desarrolle nuevas ventajas comparativas en sectores que no se han desarrollado plenamente y el de los servicios digitales es quizá uno de los que tiene más potencial”, sostuvo.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Franco Parisi, en su segundo intento por llegar a La Moneda, prometió, entre otras cosas, impulsar el voto digital y la implementación de jornadas escolares virtuales en casos excepcionales , por ejemplo, durante una movilización.

“Tenemos que tener un voto digital. No puede ser que nuestra primera línea, que tanto queremos, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros tens, nuestros carabineros que están lejos no puedan votar”, reclamó.

Junto con esto, el candidato también criticó la ausencia de Gonzalo Winter en el evento.

“Las fintech democratizan. Me encanta la democracia, por eso estoy aquí compitiendo. Hay otras personas que no llegaron. Winter reprobó. Avísenle, por favor, de parte mía”, remarcó.