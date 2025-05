“Hay conveniencia electoral”: la dura arremetida de Jara contra el PPD tras “anticomunismo” y el dardo a Tohá por ProCultura

La recta final de las primarias oficialistas de junio comenzó con fuertes críticas de personeros del Partido por la Democracia (PC) hacia el Partido Comunista. En concreto, Guido Girardi afirmó que la histórica colectividad "no representa un proyecto de futuro en ninguna parte del mundo".

Las declaraciones del articulador del PPD en The Clinic fueron duramente reprochadas por la candidata presidencial del PC, Jeannete Jara.

En el programa de streaming Radio Universidad de Chile, la abanderada aseguró que los cuestionamientos responden a un interés de “conveniencia electoral”.

“He visto harto personaje -hace años que no lo escuchaba- analistas del antiguo PPD hablando mal del comunismo -incluso del FA- y nos conocen, saben que no es así, entonces no entiendo muy bien, no son opiniones muy independientes, vienen muy de cerca y que hablan de que, por ejemplo, mi partido o el FA no son futuro”, añadió.

En esa línea, señaló que “a lo mejor entendemos distinto lo que es el futuro, puede ser eso. Para nosotros el futuro incluye a todos los chilenos y chilenas, no que deje algunos al margen".

Los dardos de Jara fueron más allá, y el lunes, en el programa streaming 32 Minutos, reprochó la distancia de Carolina Tohá con el gobierno del Presidente Gabriel Boric, especialmente luego de que se dio a conocer el diálogo de Josefina Huneeus con el Mandatario en el marco del caso ProCultura. Mientras Tohá optó por tomar distancia del caso, Jara respaldó al Presidente.

Así, respecto a la distancia de Tohá, Jara reafirmó su confianza hacia Boric y añadió: “No estoy pensando si esto me va a traer más o menos votos, no actúo en función del cálculo político pequeño. Porque la vida da vueltas y uno tiene que ser muy consecuente con lo que piensa".