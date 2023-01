“No va a sacar aplausos de todos los sectores” y “esperamos que la tercera sea la vencida”: las reacciones que dejó la nominación de Ángel Valencia para fiscal nacional

En la tarde de este miércoles, se conoció que el Presidente Gabriel Boric optó, en su tercer intento, por el abogado Ángel Valencia como carta para fiscal nacional.

La nominación de Valencia para presidir la Fiscalía ha generado diversas opiniones. Algunos senadores expresaron tras el anuncio que primero escucharán la ponencia que realizará el abogado en la Comisión de Constitución -a las 11:00 del lunes de la próxima semana-, así como también ya hubo reparos.

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Matías Walker (Demócratas), indicó que “esperamos que la tercera sea la vencida. Chile necesita un fiscal nacional empoderado, apoyado por los tres poderes del Estado, que lidere con fuerza, con convicción la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, que introduzca cambios en el Ministerio Público. En los últimos diez años, los números y la eficacia del Ministerio Público en la persecución del delito no son buenos. Ángel Valencia es un abogado de gran trayectoria profesional y académica, y creemos que va a ser capaz de conducir al Ministerio Público en esta etapa. Esperamos su ratificación el próximo lunes en el Senado”.

Al ser consultado sobre si estarán los votos necesarios para la ratificación de Valencia, que son 32, Walker aseguró que “yo espero que sí, siempre dijimos que de acuerdo a la Constitución este es un nombramiento que requiere un acuerdo del Senado. Ángel Valencia era, por lejos, el candidato que tenía más apoyo dentro del Senado y espero que eso se refleje el día lunes”.

La vicepresidenta del Senado, Luz Ebensperger (UDI), señaló que “yo no emito opinión alguna mientras no escuchemos a los candidatos en la Comisión de Constitución (...) Vamos a escucharlo, vamos a formarnos una opinión. Yo lo escuché, como también escuché a los 17 postulantes cuando hicieron su presentación en la Corte Suprema, en una audiencia pública a la que asistí para conocerlos a todos. Cuando uno escucha a los distintos senadores, pareciera que este (Valencia) tiene más consenso”.

El senador Gastón Saavedra (PS) indicó que “lo que tenemos que evaluar de una vez por todas son las condiciones, capacidades, habilidades, atributos y competencias que tiene el candidato Valencia para ser fiscal y su plan que nos tiene que ofrecer para que lo evaluamos en su mérito. No podemos estar evaluando situaciones que no son las principales, las que juegan en el cargo de ser el principal fiscal del país. Se trata de dotar a la Fiscalía Nacional de un conductor que permita cambios, volver a reinstalar en la ciudadanía la confianza en la Fiscalía y en los fiscales para que haya justicia en Chile”.

Reparos al nombramiento de Ángel Valencia

El senador Iván Flores (DC) fue enfático en señalar que “sabemos que el señor Valencia tiene el visto bueno de la derecha, siempre lo tuvo, yo no tengo cuestión a eso. Sin embargo, yo creo que el nombramiento del señor Valencia no es inocuo, no es un nombramiento que va a sacar aplausos de todos los sectores. Respetaremos la postura del Presidente, respetaremos la calidad humana y profesional del señor Valencia, pero lo vamos a evaluar bien porque lo que necesitamos saber es si tiene la capacidad”.

Además agregó que “ahora, si esto fue moneda de cambio o fue un acuerdo político con la derecha más dura, porque hay que decirlo, en las conversaciones con colegas estábamos todos preocupados de esto, nadie estaba ajeno a lo que estaba pasando en La Moneda. Veíamos, por ejemplo, que RN estaba completamente dividido en su votación. Lo mismo ha ocurrido en otros sectores (AD y Socialismo Democrático) y la molestia que algunos senadores del oficialismo han manifestado, no estaban de acuerdo con esto. Bueno, ahora tendremos que escuchar, evaluar y actuar en consecuencia”.

En una línea similar se refirió la senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS), quien aseguró que “el Senado de la República va a tener que revisar y votar en conciencia la ratificación o no de este nombre. Nosotros hemos revisado su CV y las distintas causas que él ha llevado en el ejercicio de su profesión, y hay cosas que sin duda nos complican, que es necesario aclarar y preguntar. Nuestra votación va a ser muy dependiente de la explicación que él pueda realizar de estos casos, pero al mismo tiempo cuál es el programa, cuál es la visión que él tiene del Ministerio Público en lo que hay que realizar en tiempos tan difíciles y complejos como el que está viviendo el país. Esperamos escucharlo y en base a eso vamos decidir nuestro voto”.