“No voy a caer en su juego”: Kast acusa a Jara de “mentiras” en la recta final de la segunda vuelta

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, acusó este domingo a su contendora Jeannette Jara de sostener “mentiras” sobre su programa y su eventual gobierno, luego de que la postulante cuestionara sus posiciones en materia de seguridad social y migración.

“La candidata a la continuidad solo utiliza mentiras, mentiras para afirmar situaciones que quiere que yo conteste”, afirmó Kast al ser consultado por declaraciones de Jara sobre supuestos retrocesos en derechos laborales y beneficios sociales. “Ha mentido en su franja, en cada una de sus posiciones miente respecto de mí, que se va a terminar la PGU, que la edad de jubilación va a ser como a los 85 años, que se termina la indemnización por años de servicio. Mentiras, mentiras y mentiras”, recalcó.

El abanderado republicano dijo que no responderá nuevos cuestionamientos fuera de los espacios formales de debate: “Si tiene alguna consulta real, alguna consulta que afecte a la ciudadanía, se la voy a responder en el debate de Anatel. No voy a caer en su juego”.

Las propuestas sobre migración

Desde Antofagasta, Kast reiteró que representa “el cambio real” frente a lo que definió como la continuidad del gobierno de Gabriel Boric. Aseguró que sectores que respaldaron a otros candidatos en primera vuelta ya están apoyando su opción. “Muchas personas que pueden haber tenido diferencias, hoy día ya están apoyando esta opción porque refleja la libertad para Chile”, dijo.

Al abordar su propuesta de plazo para migrantes irregulares, el candidato insistió en que quienes se encuentren en esa condición “tienen 94 días para tomar una decisión libre e informada”.

Señaló que quienes no salgan del país serán fiscalizados en trámites públicos y notificados: “Si decide quedarse, va a seguir en condición irregular, y cuando sea identificada se le dirá que queda retenida o notificada. Podemos darle incluso cinco días para que se vaya, pero se va a ir sin nada y no va a volver a entrar jamás”.

Consultado por la crisis en la frontera norte, afirmó que el gobierno debe hacerse cargo: “No somos gobierno. El Presidente ya debería haber estado en Arica viendo cómo enfrentar esta situación”.

Kast extendió su ultimátum a personas prófugas de la justicia: “Entréguese antes de los 94 días. No nos haga gastar recursos del Estado”. Advirtió que quienes no lo hagan “van a cumplir cada día en exceso de rigor en la cárcel”.

También se dirigió a funcionarios que calificó como “operadores políticos”: “Les pedimos que dejen los cargos; no nos obliguen a hacer sumarios. No tenemos tiempo que perder para poner a Chile en marcha”.