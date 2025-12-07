VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “No voy a caer en su juego”: Kast acusa a Jara de “mentiras” en la recta final de la segunda vuelta

    El abanderado republicano dijo que no responderá nuevos cuestionamientos fuera de los espacios formales de debate: “Si tiene alguna consulta real, alguna consulta que afecte a la ciudadanía, se la voy a responder en el debate de Anatel".

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    “No voy a caer en su juego”: Kast acusa a Jara de “mentiras” en la recta final de la segunda vuelta

    El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, acusó este domingo a su contendora Jeannette Jara de sostener “mentiras” sobre su programa y su eventual gobierno, luego de que la postulante cuestionara sus posiciones en materia de seguridad social y migración.

    La candidata a la continuidad solo utiliza mentiras, mentiras para afirmar situaciones que quiere que yo conteste”, afirmó Kast al ser consultado por declaraciones de Jara sobre supuestos retrocesos en derechos laborales y beneficios sociales. “Ha mentido en su franja, en cada una de sus posiciones miente respecto de mí, que se va a terminar la PGU, que la edad de jubilación va a ser como a los 85 años, que se termina la indemnización por años de servicio. Mentiras, mentiras y mentiras”, recalcó.

    El abanderado republicano dijo que no responderá nuevos cuestionamientos fuera de los espacios formales de debate: “Si tiene alguna consulta real, alguna consulta que afecte a la ciudadanía, se la voy a responder en el debate de Anatel. No voy a caer en su juego”.

    Las propuestas sobre migración

    Desde Antofagasta, Kast reiteró que representa “el cambio real” frente a lo que definió como la continuidad del gobierno de Gabriel Boric. Aseguró que sectores que respaldaron a otros candidatos en primera vuelta ya están apoyando su opción. “Muchas personas que pueden haber tenido diferencias, hoy día ya están apoyando esta opción porque refleja la libertad para Chile”, dijo.

    Al abordar su propuesta de plazo para migrantes irregulares, el candidato insistió en que quienes se encuentren en esa condición “tienen 94 días para tomar una decisión libre e informada”.

    Señaló que quienes no salgan del país serán fiscalizados en trámites públicos y notificados: “Si decide quedarse, va a seguir en condición irregular, y cuando sea identificada se le dirá que queda retenida o notificada. Podemos darle incluso cinco días para que se vaya, pero se va a ir sin nada y no va a volver a entrar jamás”.

    Consultado por la crisis en la frontera norte, afirmó que el gobierno debe hacerse cargo: “No somos gobierno. El Presidente ya debería haber estado en Arica viendo cómo enfrentar esta situación”.

    Kast acusa a Jara de “mentiras” en la recta final de la campaña presidencial Diego Martin

    Kast extendió su ultimátum a personas prófugas de la justicia: “Entréguese antes de los 94 días. No nos haga gastar recursos del Estado”. Advirtió que quienes no lo hagan “van a cumplir cada día en exceso de rigor en la cárcel”.

    También se dirigió a funcionarios que calificó como “operadores políticos”: “Les pedimos que dejen los cargos; no nos obliguen a hacer sumarios. No tenemos tiempo que perder para poner a Chile en marcha”.

    Kast acusa a Jara de “mentiras” en la recta final de la campaña presidencial Patricio_Banda
    Más sobre:José Antonio KastKastJeannette JaraJaraPresidencialesElecciones PresidencialesPresidenciales 2025Elecciones 2025Segunda Vuelta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carmona coincide con Jara en que el gobierno se dedique a gobernar: “Tiene que haber sabiduría para saber hasta dónde se llega”

    Conaf y MOP completan más de 80 km de cortafuegos en Lago Peñuelas ante riesgo de incendios forestales

    Encarcelan a tres personas, dos de ellas por su participación en un homicidio con arma de fuego de un hombre en Copiapó

    Tras 14 años de tramitación: Gobierno promulga Ley de 60 minutos diarios de actividad física en colegios

    Fiscalía investiga femicidio frustrado en Panguipulli: imputado permanece detenido e internado

    Chile se integra por primera vez a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje con Renca y San Nicolás

    Lo más leído

    1.
    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    2.
    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    3.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    5.
    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano por TV y streaming

    Carmona coincide con Jara en que el Ejecutivo se dedique a gobernar: “Tiene que haber sabiduría para saber hasta dónde se llega”
    Chile

    Carmona coincide con Jara en que el Ejecutivo se dedique a gobernar: “Tiene que haber sabiduría para saber hasta dónde se llega”

    Conaf y MOP completan más de 80 km de cortafuegos en Lago Peñuelas ante riesgo de incendios forestales

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025
    Negocios

    El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025

    Capital de riesgo en 2026: liquidez al alza pero filtros más duros

    Cuarto proceso del subsidio eléctrico suma más de 84 mil nuevas postulaciones y prepara nómina definitiva para febrero

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino
    Tendencias

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    Un mapache ebrio irrumpió en una botillería en Virginia y lo encontraron desmayado en el baño

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Con poca acción de Alexis Sánchez: Sevilla deja escapar la victoria ante Valencia en los descuentos
    El Deportivo

    Con poca acción de Alexis Sánchez: Sevilla deja escapar la victoria ante Valencia en los descuentos

    Universidad de Concepción tiene nuevo técnico y La Nona Muñoz acuerda con Palestino

    Chile cierra su participación en los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción con destacado registro de medallas

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”
    Cultura y entretención

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    Damasco, un año después de la caída de Bashar al-Assad: entre ruinas visibles y esperanzas discretas
    Mundo

    Damasco, un año después de la caída de Bashar al-Assad: entre ruinas visibles y esperanzas discretas

    Netanyahu anuncia que Israel se prepara para iniciar la segunda fase del plan de paz impulsado por Trump

    OEA pide agilizar escrutinio en Honduras en medio de denuncias de fraude y ventaja mínima entre candidatos

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile