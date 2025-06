Nuevo duelo entre Tohá y Matthei: candidatas enfrentaron posturas sobre combate al crimen organizado

Por segundo día consecutivo, las candidatas presidenciales Carolina Tohá (Socialismo Democrático) y Evelyn Matthei (Chile Vamos) se midieron en un duelo de cara a la elección presidencial de noviembre de este año.

El contexto de este jueves fue el encuentro organizado Cámara Nacional de Comercio, la OEA, OCDE e ICAIE denominado “2° Día Contra el Comercio Ilícito y el Crimen Organizado: Chile Enfrenta la Economía Ilegal”.

Las abanderadas, en la jornada de ayer miércoles, ya se habían medido en un cara a cara en un panel en el encuentro “Destrabando la permisología: simplificar y agilizar para volver a crecer”, organizado por Icare.

En la actividad de este jueves, en tanto, las aspirantes a La Moneda enfrentaron sus posturas sobre el combate al crimen organizado, el comercio ilegal y la seguridad en general.

Ambas presidenciables tuvieron un espacio inicial para dar cuenta de sus visiones, luego pasaron a un panel en que confrontaron sus puntos y finalmente cerraron con propuestas en materia de seguridad. En todos ellos, tanto Tohá como Matthei se apoyaron en sus labores previas como ministra del Interior y alcaldesa de Providencia, respectivamente.

La candidata de Chile Vamos, por ejemplo, planteó dentro del debate que “muchas de las leyes que se aprobaron hoy (en el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric), fueron rechazadas bajo la administración de Sebastián Piñera, la izquierda votó en contra de todas ellas, incluso por ejemplo, en leyes tan increíbles como el robo de madera”.

Matthei remarcó que en materia de seguridad “ahora se han aprobado algunas leyes con nuestros votos, con los votos de Chile Vamos. Pero también con el voto en contra de mucha gente del Frente Amplio y del Partido Comunista. Y lo que yo quiero señalar es que este es un tema sumamente importante para el país, que es nuestra obligación tratarlo en forma sensata, en forma seria, independiente de quién la manda, independientemente de quién la elaboró, porque nosotros tenemos el futuro del país por delante”.

La exjefa comunal UDI además recalcó que Chile se encuentra al borde de “un punto de no retorno” y que “si la izquierda hubiera sido más seria durante el gobierno de Piñera 2, probablemente muchas de estas cosas no hubieran avanzado tanto como avanzaron”

Tohá se mostró contraria a esa postura y remarcó: “No, yo creo que no, yo creo que Chile no está en un punto de no retorno, creo que Chile está teniendo retorno".

Y lanzó un dardo a los dichos de Matthei: “No vamos a ayudar a enfrentar esto generando desesperación y pánico. Chile tiene capacidad de enfrentar esto que tenemos al frente. Hay que reforzarla, hay que entregarles herramientas, hay que seguir avanzando, pero nuestro país puede superar esto si trabaja seriamente y se ha empezado a trabajar seriamente. No es algo que estamos partiendo de cero".

“Hoy tiene el Estado unas capacidades muy superiores y se ha dado con una clave para trabajar en estos temas, y yo lo lamento, pero creo que la reflexión de Evelyn Matthei sigue en la trinchera”, apuntó.

Fronteras y fin al secreto bancario

En el combate al crimen organizado, Matthei, por ejemplo, puso énfasis en el resguardo de las fronteras.

“La frontera es muy amplia. No podemos tener gente a lo largo de toda la frontera. Por lo tanto, lo que se requiere es que uno pueda darse cuenta rápido y con tiempo de que hay personas que se están aproximando a la frontera de los otros países. Eso significa que uno tiene que tener drones. Estamos hablando de drones de origen israelí, y bueno, lo que está complicado es lo que está sucediendo hoy día con la política de defensa en esa materia”, dijo.

Y agregó: “Son drones que son capaces de ver de noche, de día, cuando están nublado, etcétera. Y que le dan una alerta temprana de que viene un grupo de gente. En la frontera hay que rápidamente tener una fuerza operativa. Y eso requiere el helicópteros, requiere motos de cuatro ruedas, requiere un grupo de personas de agentes del Estado que impidan que esas personas crucen”.

La abanderada del Socialismo Democrático dijo respecto a las propuestas de Matthei: “Todas las cosas que planteó Evelyn Matthei recién se están haciendo. Hay un sistema Sifron de la Fuerza Armada, un sistema de muralla digital, que son todas esas compras tecnológicas están en plena implementación, implican drones, vehículos, y creo que hay que reforzarlo con una destinación como función permanente de la Fuerza Armada a la frontera”.

“En Chile van a pasar años, yo diría décadas, antes que las dotaciones policiales de Carabineros sean suficientes para cubrir también la frontera. Y sinceramente, no encuentro que cubrir la frontera distraiga a la Fuerza Armada de su función. Es cuidar la soberanía y es una actividad totalmente compatible con tener preparado y entrenado a los agentes de la Fuerza Armada”, sostuvo.

Por su lado, Tohá apuntó que desde su experiencia, una herramienta fundamental para enfrentar al crimen organizado es la inteligencia económica, y especialmente el fin al secreto bancario, para perseguir la ruta del dinero.

“Yo creo que las que más faltan es por el lado de la inteligencia y de la inteligencia económica. Definitivamente, ahí es el aporte mayor que podemos hacer”, planteó.

La extitular de Interior recordó la difícil tramitación que ha tenido en el Parlamento el proyecto de inteligencia económica y dijo: “Se votó en general recientemente en la Cámara de Diputado, espero que agilice su tranco y que se apruebe con todas las facultades que se propuso, que incluye la posibilidad de levantar ágilmente el secreto bancario para perseguir cualquier anomalía en el movimiento de la plata, que esa es la forma más moderna y limpia de combatir la criminalidad”.