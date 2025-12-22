Opción de sacar parlamentarios para el gabinete de Kast divide a la derecha

El plazo autoimpuesto se acorta y en el equipo de José Antonio Kast lo saben. Aunque el presidente electo y su equipo han establecido como meta presentar su gabinete durante la primera quincena de enero -e incluso hay quienes sostienen que el anuncio podría adelantarse a la primera semana del año- el calendario con las fiestas de fin de año entre medio juega en contra.

Por estos días, los equipos encargados de las designaciones intensifican el chequeo de antecedentes y trayectorias del elenco que acompañará al nuevo gobierno.

En ese escenario, Kast planteó una alternativa inesperada. En la entrevista concedida a Canal 13, señaló que podría convocar a parlamentarios en ejercicio para integrar su gabinete ministerial , si las circunstancias así lo exigen.

“Siempre uno está analizando todas las situaciones. Si Chile necesita una situación como esa, que puede ser disruptiva, si es necesario, lo vamos a plantear y lo vamos a plantear de la mejor forma a la ciudadanía”, aseguró.

En el sector, reconocen que el mayor nudo se concentra en Seguridad, una de las prioridades del próximo gobierno y donde las opciones se han ido estrechando.

Tal como publicó La Tercera, de los tres nombres que durante la campaña presidencial se habían posicionado para el nuevo ministerio, dos correspondían a generales en retiro: Enrique Bassaletti y Cristián Vial. El problema es que ambos fueron electos para el Congreso y, según transmiten desde sus círculos cercanos, no estarían disponibles para dejar los cargos obtenidos en noviembre.

Una situación similar se dio con Rodolfo Carter. El exalcalde de La Florida era una de las cartas mejor evaluadas, tanto por sus atributos comunicacionales como por su perfil asociado al combate contra la delincuencia, reforzado por las demoliciones de las “casas narco” que impulsó en su comuna. Sin embargo, su triunfo en la senatorial por La Araucanía lo dejó fuera de carrera.

Mientras en las filas del Partido Republicano la reacción ha sido de cautela frente a la posibilidad de mover piezas desde el Congreso al Ejecutivo, en Chile Vamos el tono es distinto.

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, afirmó que “yo pienso que sacar a parlamentarios electos no es lo deseable. Ahora, las condiciones en las que está el país y las urgencias que tenemos, especialmente en seguridad , requieren de hacer todo lo que se pueda para tener resultados en esa materia, y si eso implica eventualmente que algún parlamentario tome un rol en eso, entonces creo que hay que hacerlo”.

En la misma línea, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, recalcó que se ha dado un clima de colaboración dentro de todos los partidos que han apoyado al presidente electo.

“Todos los partidos han demostrado que tienen un ánimo de colaboración, y el país está en una situación muy compleja en distintas materias: seguridad pública, migración, empleo y otros. Nadie se puede negar a ser convocado a trabajar al gobierno, más todavía cuando el presidente de casa ha dicho que van a ser un gobierno de emergencia”, sostuvo, llamando a actuar “con generosidad, con visión de Estado y con amor por el país”.

Aunque no todos comparten esa mirada. La diputada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, planteó reparos en Desde La Redacción de La Tercera.

“En un principio a mí no me gusta, porque encuentro que demuestra falta de gente, falta de elenco , y yo creo que hay mucho elenco disponible”, afirmó.

Y añadió: “Cuando tú realmente respetas la democracia y nosotros los parlamentarios somos electos democráticamente, si bien uno no debería decirle que no al Presidente de la República, me parece que si el Presidente tiene muchas otras personas a quien pedirle”.