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    Política

    Oposición abre temporada de fiscalizaciones y completa firmas para sesión de la Cámara por alza de combustibles

    Las bancadas del PS, PPD, el PC y el FA se anticiparon al oficialismo, donde pretendían hacer una "autointerpelación", dirigida al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con el objetivo de blindarlo ante eventuales arremetidas de sectores de izquierda y centroizquierda.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson

    A pesar de la desarticulación que evidenciaron como bloque político en las primeras semanas del gobierno de José Antonio Kast, la oposición -al menos a nivel de Cámara de Diputados- ya se organizó para iniciar el ciclo de fiscalizaciones al Ejecutivo.

    El jefe de bancada de diputados del PS, Raúl Leiva, confirmó a este medio que ya tienen las firmas necesarias para solicitar la celebración de una sesión especial en la Cámara para analizar la coyuntura del alza de precios de los combustibles.

    “En ejercicio de nuestras facultades fiscalizadoras, hemos solicitado la celebración de una sesión especial para tratar el tema del alza de los combustibles, en conjunto con el PC, el Frente Amplio y también el PPD”, aseguró Leiva.

    Y añadió: “Esperamos que también se sumen todas las bancadas para poder analizar con fundamento las distintas alternativas que tuvo el gobierno y el fundamento de la adopción de esta medida que hace que la ciudadanía reciba el 100% del impacto del alza de los combustibles y su consecuente efecto en el valor de la canasta básica, el IPC y también en el valor de la UF”.

    El principal apuntado por parte de la oposición, y que esperan que esté presente en la sesión especial, es el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien la semana pasada, en medio de la tramitación del proyecto de ley para “contener el precio del kerosene, fue objeto de las críticas.

    El martes pasado, incluso, el proyecto que atenúa el alza en el valor de la parafina y entrega bonos a operadores de transporte público, estuvo al borde de quedar sin su financiamiento ante una jugada de la oposición que alegó que la iniciativa perjudicaba a las pymes. Al final, gracias a las negociaciones desplegadas por el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), la DC y el PPD dieron sus votos para que se aprobara el proyecto en su integridad.

    La jefa de la bancada del FA, Lorena Fries, añadió que “queremos hacer una sesión especial con el ministro Quiroz, queremos saber no sólo las medidas que ya son de público conocimiento, sino que ir más allá, ver qué otras medidas se van a implementar”.

    Junto con ello, la diputada sostuvo que “también nos parece importante porque se puede abrir a preguntas respecto de otras cosas que se podrían haber hecho y que no hizo”.

    Por el momento, las críticas al jefe de la billetera fiscal -donde incluso ha recibido pedidos de renuncia de parte del diputado socialista Juan Santana y de la senadora del mismo partido, Daniella Cicardini- han sido desarticuladas.

    Por lo mismo, la sesión especial es relevante para la oposición para mostrar unidad y coordinación frente al gobierno de Kast.

    Con la solicitud de esta herramienta garantizada en la Constitución, el bloque opositor madruga, además, el intento del oficialismo, en especial de la UDI, se hacer una “autointerpelación”, es decir, citar a Quiroz para que dé cuenta del escenario de estrechez fiscal, heredado por la administración de Gabriel Boric.

    Al citar antes al ministro de Hacienda, la sesión especial le restaría novedad a la interpelación que pretendía pedir la UDI, pero que no alcanzó a materializarse.

    El objetivo del gremialismo era blindar al jefe de la billetera fiscal dándole la oportunidad para que se defendiera en un escenario de riesgo controlado, ya que un diputado del oficialismo le habría hecho las preguntas.

    De todos modos, la UDI tiene en carpeta una segunda interpelación al ministro de Vivienda, Iván Poduje (independiente) para exponer con soltura la situación crítica de su cartera y los problemas de reconstrucción en las regiones de Valparaíso y el Biobío.

    Más sobre:PolíticaOposiciónHaciendaGobiernoCámara de Diputados

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