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    Oposición afina detalles para conmemoración del 11-S y presiona al gobierno de Kast a condenar violaciones a los DD.HH.

    La timonel del PS, Paulina Vodanovic, dijo que espera un pronunciamiento explícito al menos del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y apuntó que "cualquier acto que se hiciera en una fecha como 11 de septiembre tendría que tener un sentido de 'nunca más en Chile'”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Reunión de presidentes de partidos de oposición.

    Los líderes de los partidos de oposición, entre ellos el PS, FA, PC y DC, se reunieron este lunes para, entre otras materias, afinar los detalles de la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado encabezado en 1973 por Augusto Pinochet y que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende.

    Los preparativos de los actos de este viernes está a cargo de los secretarios generales de las colectividades de las fuerzas progresistas. Aunque todavía no hay claridad de cada una de las actividades, se espera que como casa año se realice un homenaje al fallecido líder de la Unidad Popular.

    Luego de la cita en la sede del Partido Socialista (PS), la senadora y timonel de la tienda, Paulina Vodanovic, puso presión al gobierno para que en dicha fecha se pronuncie en defensa y promoción de los derechos humanos, y que condene las violaciones a éstos ocurridas en la dictadura.

    “Respecto a rememorar y recordar las violaciones a los derechos humanos, asistiendo al Memorial y cuando hay tipos de manifestaciones que no son acordes con ellos, evidentemente las vamos a condenar. Pero eso no puede invisibilizar lo que es la lucha por la verdad y la justicia, que es una lucha de todos”, dijo la senadora por El Maule.

    La presienta del PS apuntó que “esto no es un tema de la izquierda. Me gustaría escuchar en algún momento al gobierno pronunciarse acerca de la defensa, promoción de los derechos humanos. Esto lo señala nuestra Constitución”.

    “Cuando escuchamos personas que son negacionistas o que derechamente defienden las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile, creo que no sólo se apartan del espíritu democrático, sino que se apartan de nuestra Constitución, de manera tal que yo esperaría un pronunciamiento explícito, al menos del ministro de Justicia y Derechos Humanos (Fernando Rabat)”, remarcó.

    Finalmente, sostuvo que “los derechos Humanos son de todos, es deber del Estado promover y defender los derechos humanos y también promover la memoria de manera tal que cualquier acto que se hiciera en una fecha como 11 de septiembre tendría que tener un sentido de nunca más en Chile”.

    Más sobre:OposiciónPartido SocialistaPS11 de septiembreGolpe de EstadoSalvador AllendePaulina Vodanovic

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