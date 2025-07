El Presidente Gabriel Boric recibió este lunes en La Moneda a sus pares de Brasil, Luiz Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Uruguay, Yamandú Orsi; y de Colombia, Gustavo Petro, para concretar la denominada “Reunión de Alto Nivel Democracia Siempre” .

La cita -que tenía como objetivo formular propuestas para fortalecer la democracia y emitir una declaración conjunta con algunas iniciativas- lleva semanas en la mira de la oposición, donde habían calificado el encuentro como “irrelevante” y con un “sesgo ideológico evidente”.

Por lo mismo, no sorprendió que, a primera hora de este lunes, los abanderados del sector José Antonio Kast (Partido Republicano) y Evelyn Matthei (Chile Vamos) fueran los primeros en apuntar en contra de la instancia.

“La democracia se fortalece persiguiendo al crimen organizado, al terrorismo, la delincuencia, el narcotráfico. Si la candidata del gobierno, como lo señaló el mismo Presidente, dice que no sabe si hay terrorismo en el sur, estamos mal, porque esos ciudadanos chilenos no pueden ejercer la democracia", dijo Kast al ser consultado en una actividad.

Y agregó: “Me habría gustado que el Presidente más que invitar a otros presidentes de naciones de Sudamérica, e incluso una de Europa que está siendo cuestionada por temas de probidad, hubiese dedicado todo ese tiempo a estar ahí, junto a las víctimas y generando una acción concreta del gobierno para combatir el crimen organizado”.

La exalcaldesa de Providencia, en tanto, afirmó que “que se haga un evento, en vez de estar preocupados de las listas de espera, en vez de estar preocupados del tema del desempleo, en vez de estar preocupados del tema del sicario, estamos con un evento que no tengo muy claro qué bien le puede hacer a Chile”.

En esa línea, añadió que “claramente, los invitados no son personas que refuercen la democracia”.

Oposición endurece críticas a Boric por cumbre “Democracia Siempre”.

Otro que también criticó la cita fue el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien manifestó que “el gobierno nuevamente en materia de relaciones internacionales se está equivocando. (...). Hacemos un llamado a que las relaciones internacionales se manejen siempre teniendo a la vista lo que es mejor para los chilenos, más allá de las ideologías, más allá de los gustos que se pueda dar la persona que esté a cargo”.

Las críticas, en todo caso, no llegaron hasta ahí. Y es que durante la tarde, después de que se diera a conocer la declaración conjunta de los cinco mandatarios que, entre otras cosas, apuntó a fortalecer el derecho internacional, llamó al cese al fuego en la Franja de Gaza y enfatizó en temas como la desigualdad, la desinformación y la inteligencia artificial, los parlamentarios del sector no dudaron en activarse.

“Si ustedes se hubiesen preguntado a qué tenía que aludir esa cumbre, uno podría decir dos cosas: a la situación de aquellos países de nuestro continente que están evidentemente en las antípodas de la democracia, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ni una palabra de esos países”, dijo el diputado de RN e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Diego Schalper.

Y añadió: “Y segundo, parece ser tragicómico que a propósito del fortalecimiento de la democracia se invite a presidentes que están siendo básicamente cuestionados (...). Entonces, decirle al Presidente Boric que su cumbre de izquierda es básicamente un tongo donde se pretende blanquear a mandatarios que hoy día están cuestionados, con recursos públicos de todos los chilenos”.

En ese sentido, el senador Rojo Edwards planteó que “después de leer esa declaración yo me pregunto a qué vinieron. Para qué paralizamos parte importante de la ciudad y gastamos toda esta plata. De qué le sirve a los chilenos toda esta parafernalia que no dice absolutamente nada, como si en Chile no hubiese una crisis de seguridad ni estuviéramos estancados por décadas”.

La diputada Catalina del Real (republicanos), por su parte, dijo que “es llamativo y profundamente decepcionante que en una cumbre que pretende defender la democracia a nivel global no exista una sola mención a regímenes autoritarios como los de Venezuela, Cuba o Nicaragua, ni tampoco a la brutal invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo se puede hablar de democracia sin condenar las dictaduras que la pisotean a diario?“.

Mientras que el jefe de bancada de RN, Miguel Mellado, aseguró que “llama profundamente la atención que una cumbre que se dice en defensa de la democracia omita por completo la lucha contra la corrupción, uno de los principales flagelos que socava la institucionalidad en América Latina. Esta declaración conjunta está llena de buenas intenciones, pero vacía de consecuencias concretas y de compromisos reales con la transparencia y la rendición de cuentas.”