Otra vez Carmona: críticas de timonel PC a Marcel enardecen ánimos de La Moneda y en comando de Jara

Una vez más el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dejó en una posición compleja al gobierno del Presidente Gabriel Boric y al comando presidencial de Jeannette Jara (PC).

Si en el pasado ha incomodado al Ejecutivo por sus posturas en materias internacionales y a la exministra del Trabajo por el rol de Daniel Jadue en su campaña, este domingo puso en apuros a su sector al lanzarse en picada en contra del exministro de Hacienda Mario Marcel, quien abandonó -el pasado jueves- el gobierno de Boric por problemas personales vinculados a la delicada salud de uno de sus hijos.

Santiago 1 de enero 2025. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, participa junto a la ministra del Trabajo Jeannette Jara, en el tradicional Caldillo de congrio que se ofrece a los y las trabajadoras de la prensa en turno. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Esto lo hizo desde Ciudad de México, a más de seis mil kilómetros de distancia del comando de Jara, donde dio una entrevista dominical con la radio Nuevo Mundo. En esa instancia criticó la gestión de Mario Marcel, argumentando que el expresidente del Banco Central “se hizo casi un dios el recurso por sobre la necesidad social”, lo que dificultó, según observó el timonel comunista, el avance de la agenda del gobierno de Boric. En la misma línea, puso en duda si fue una renuncia o si el Mandatario lo forzó a abandonar el gabinete.

Además, en la misma entrevista, Carmona lamentó que el Ejecutivo no haya transparentado a los partidos políticos los motivos de la salida de Marcel. “Asumo que el gobierno estará disponible a informarles a los partidos por qué razón se produce esto (el cambio de gabinete), porque va dejando una sensación de que algo se está desgranando. Y eso no es bueno, menos en los tres meses que quedan de aquí a la elección”, dijo el timonel.

Sus críticas enardecieron a Palacio, donde Marcel se convirtió en uno de los ministros con mejor evaluación del gobierno. El nuevo titular de Economía, Álvaro García (PPD), por ejemplo, afirmó que las críticas de Carmona “no son adecuadas”.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Es imposible atender las necesidades sociales a través del endeudamiento que va año a año menoscabando la posibilidad de destinar recursos a las prioridades sociales”, planteó el ministro para cuestionar técnicamente los dichos de Lautaro Carmona.

En la habitual vocería de los lunes en La Moneda, en tanto, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo (PC), planteó que “estas son decisiones exclusivas del Presidente de la República” y que las razones de la salida de Marcel fueron explicitadas por el propio economista y, además, por el Mandatario.

19/08/2024 MINISTRA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, CAMILA VALLEJO JUNTO A MINISTRO DE HACIENDA, MARIO MARCEL MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Junto con eso, defendió la gestión de Marcel a cargo de Hacienda, destacando, entre otras materias, la reforma previsional. Esta misma idea había sido planteada por la propia Vallejo durante la mañana del lunes, pues, en conversación con Radio Duna, remarcó que “lo importante” es que se gobierna hasta el último día y que “esto de decir que algo se desgrana o lo del pato cojo (…) son simplemente interpretaciones, porque la realidad es que se gobierna hasta el último día".

Junto con eso, la titular de la Segegob señaló que “las quejas de los partidos siempre pasan, en cada cambio de gabinete suceden, es parte de. Pero nuestra tarea fundamental y nuestra prioridad es seguir trabajando independientemente de quién lidere las carteras de gobierno”.

Por otro lado, desde el comando presidencial de Jeannette Jara, el vocero y senador Ricardo Lagos Weber (PPD) elevó más el tono. “Yo leí las declaraciones de Carmona y la verdad que para él parece que el tema de la responsabilidad fiscal es como algo de otro planeta, o es algo que preocupa a la gente con poco corazón”, manifestó en entrevista con CNN Chile.

12 Julio 2024 Entrevista a Ricardo Lagos Weber, senador. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

“Cada intervención de Lautaro Carmona al final del día, en los últimos seis meses, cada una de ellas genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia, de ruptura. No colabora, realmente. Es como que estuviera incómodo con todo lo que se hizo; yo me imagino que debe tener reparos sobre la reforma previsional también, las 40 Horas, el sueldo de 500.000 pesos” , dijo el principal vocero de Jeannette Jara.

Luego, Lagos Weber acusó que Carmona ha estado “aportillando” la campaña de la candidata del oficialismo: “Tengo la impresión, cuando uno ve estas declaraciones permanentes, aportillando, que es como que no se termina de convencer de que la candidata es de su fila y no están dispuestos a respaldarla”.

En el Socialismo Democrático, la coalición que agrupa al PS y el PPD, ya están perdiendo la paciencia con los líderes del PC. Lo que perciben es que se ha convertido en un hábito que -tanto Carmona como el exalcalde Daniel Jadue- emitan vocerías que terminan por complicar a la candidata y al resto de la alianza que sustenta su postulación a La Moneda.

El jefe de bancada de los senadores del PS, Juan Luis Castro, planteó que los dichos de Carmona sobre Marcel se tratan de “una nueva estocada del timonel comunista, que revela que siempre despreció a Marcel y, sobre todo, la política económica que sostuvo el gobierno”.

16 ABRIL 2025 REUNION DEL PARTIDO SOCIALISTA EN EL CONGRESO NACIONAL. EN LA FOTOGRAFIA, JUAN LUIS CASTRO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El legislador añadió que, con sus palabras, Carmona “no solo vuelve a dañar a Jara, sino que además revela signos de ese populismo de izquierda autoritaria tipo Nicolás Maduro, que en Chile no tienen ningún asidero”.

Por su parte, el también senador PS Gastón Saavedra sostuvo que las declaraciones de Carmona “evidentemente debilitan las relaciones entre partidos”.

En ese sentido, el parlamentario reclamó que “el presidente del PC coloca elementos más bien disociadores que unitarios, lo único que hace es manifestar las dos almas que hay en el gobierno (...). Y lo hace en el peor de los momentos, porque se necesita fortalecer el espíritu unitario de la candidatura de Jeannette Jara”.

Santiago, 5 de junio de 2023 El senador Gastón Saavedra asiste a la Comisión de Hacienda. Paul Plaza/Senado PAUL PLAZA/SENADO

También fue crítico de los dichos de Carmona el diputado Jaime Araya, de la bancada PPD e independientes. Para él se trata de “una frase cero aporte”, que logra dejar en claro que “Carmona tiene una competencia con Jadue por quién le hace más daño a Jeannette Jara; es impresionante como esa dupla machista y misógina hace lo posible por perder la elección. A cada rato se las ingenian para crear problemas y torpedear a la candidata. Esa mezcla de envidia y egocentrismo enfermizo de Jadue con la felonía de Carmona son una muy mala mezcla”.

9 ABRIL 2024 RETRATO AL DIPUTADO JAIME ARAYA EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Araya agregó que “al final, parece que la única elección que le importa a Carmona es la de Jadue (quien compite como diputado por el distrito 9), porque sabe que, cuando sea condenado, él podrá designar al reemplazante y no sería raro que esté pensando en instalar un familiar en ese cargo”.

El diputado socialista Leonardo Soto consideró que “las declaraciones de Lautaro Carmona en nada contribuyen al fortalecimiento de la campaña de Jeannette Jara. Son inexplicables, parecen un autosabotaje, desde las propias filas de la candidata. Este cuestionamiento la debilita (a ella) y no tiene ninguna explicación”.

Santiago, 10 de abril de 2023. Diputado socialista Leonardo Soto realiza punto de prensa en La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

De cara a los encuentros que semanalmente reúnen a los ocho timoneles de la alianza de gobierno, Soto planteó que “espero que en la reunión de presidentes, los partidos políticos que no somos comunistas y que apoyamos con mucha fuerza a Jeannette podamos conversar esto y establecer algún tipo de entendimiento”.

13 agosto 2025 Entrevista a José Toro, secretario general del PPD. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Por su parte, el secretario general del PPD, José Toro, afirmó que “los que saben de economía tienen que hablar de economía, y creo que el ministro Marcel ha dado claras luces de sus capacidades económicas”.

Además, respecto de la idea que deslizó Lagos Weber, sobre que Carmona está “aportillando” la campaña, respondió: “A veces pareciera, pero no me corresponde a mí juzgar lo que hace el PC”.