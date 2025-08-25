Álvaro García reafirma el compromiso fiscal del gobierno y responde a Lautaro Carmona por críticas a Marcel

El flamante nuevo ministro de Economía, Álvaro García, reveló esta mañana que el presidente Gabriel Boric le puso como tarea en esa cartera fomentar la inversión para generar “buenos” puestos de trabajo.

“Yo hace mucho tiempo he trabajado en fomentar la colaboración público-privada, tarea que es indispensable para que crezca la inversión y el empleo y por lo mismo es una de las razones que él tuvo para designarme”, dijo la autoridad en conversación con radio Cooperativa.

En línea con las declaraciones de su predecesor, Nicolás Grau, y a propósito de las críticas que hizo el presidente del PC, Lautaro Carmona, contra Mario Marcel, el nuevo jefe de Economía dijo que la responsabilidad fiscal es indispensable para fomentar el desarrollo y el crecimiento, y así atender las necesidades sociales.

Álvaro García defiende gestión Marcel de críticas de Carmona DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En conversación con radio Nuevo Mundo, Carmona dijo que con Marcel “se hizo casi un dios el recurso por sobre la necesidad social” y se preguntó por qué no había más dinero para la salud o educación pública.

Álvaro García sostuvo que la estrechez fiscal lleva 10 años y lo que hizo Marcel y que mantendrá Grau en Hacienda es precisamente gastar lo que se tiene.

“Es imposible atender las necesidades sociales a través del endeudamiento que va año a año menoscabando la posibilidad de destinar recursos a las prioridades sociales”, afirmó García.

Aunque trató de evitar entrar en polémicas con Lautaro Carmona, de igual modo sostuvo que esas declaraciones “no son adecuadas” y reafirmó que “con total claridad” que “la responsabilidad fiscal es la forma más eficaz de atender las prioridades sociales”.