Pamela Jiles (ind.) gana gallito y Comisión de Constitución aprueba en general regular dieta a exmandatarios

Por ocho votos a favor, cinco abstenciones y ningún voto en contra, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de ley, iniciado en once mociones, qu e regula la dieta a expresidentes de la República.

La instancia presidida por Jorge Alessandri (UDI), dado que recibió más de diez proyectos con ideas matrices similares, optó por refundir las iniciativas y tomar como base la que presentó la diputada Pamela Jiles (ind.).

Con este cuadro, en el oficialismo y la derecha existía la intención de echar abajo el proyecto de la diputada y, a su vez, legislar las asignaciones a los expresidentes vía Ley de Presupuesto de la Nación.

Alertada por el diseño que querían concretar desde ambos bloques políticos, Jiles se activó para amarrar los votos necesarios y lograr aprobar su proyecto.

Por lo mismo, incluso en medio de la discusión, se vio a diputados como Raúl Leiva (PS) y Javiera Morales (FA) discutiendo cómo debían votar la idea de legislar.

A pesar de que Jiles logró sortear esta pugna, los integrantes de la instancia lanzaron duros dardos en contra de su moción.

El diputado Leonardo Soto (PS), por ejemplo, sostuvo: “Este boletín que ha presentado la diputada Jiles me parece que es cuestionable porque solo se aplica su disposición al futuro expresidente Gabriel Boric”.

Y remató: “No hay nada que me moleste más que satisfacer deseos de venganza, de desquite o de vendetta”.

Las diputadas del Frente Amplio, tanto Morales como Lorena Fries, expresaron que no les gustaba dicho proyecto, pero remarcaron que esta etapa era solo votar la idea de legislar, por lo que dieron su visto bueno.

“No me gusta la propuesta del boletín 17.505, yo no soy partidario de eliminar la inviolabilidad parlamentaria. Confundir las cosas no me parece, así que prefiero abstenerme”, dijo, a su turno, Jaime Mulet.

El diputado Gustavo Benavente (UDI), en tanto, reprochó que “el proyecto escogido como base ni siquiera trata de la dieta de los expresidentes, el título del proyecto no se condice con el articulado”.

Y añadió: “En base a la inconsistencia de este proyecto, que no tiene relación con lo que queremos tratar, yo me voy a abstener”.

El proyecto de Jiles

La iniciativa en cuestión, mediante una reforma a la Constitución, busca reemplazar los tres incisos relativos de la Carta Fundamental que dicen relación con la dieta de los exmandatarios.

“Quienes detenten esta calidad y hayan cumplido la edad de sesenta años para el caso de las mujeres y sesenta y cinco años para el de los hombres, podrán solicitar una pensión vitalicia equivalente a la dieta señalada en el artículo 62 de esta Constitución, excluyendo de ella las asignaciones”, afirma el primer inciso propuesto por la diputada.

Y continúa: “No se aplicará lo señalado en el inciso primero al que llegue a ocupar el cargo de Presidente de la República por vacancia del mismo ni quien haya sido declarado culpable en juicio político seguido en su contra”.

Finalmente, propone que “el expresidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos dejará, en tanto la desempeñe, de percibir la dieta. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial”.

Consultado por este medio, el diputado Alessandri aseguró que “prontamente” citará a la votación en particular del proyecto. “Lo que apruebe la comisión de esos once proyectos refundidos, tendrá que pasar a la sala”, aseguró el legislador UDI.

“Cuando se habla de texto base es solo para efectos prácticos de hacer un comparado”, explicó el presidente de la Comisión de Constitución respecto del proyecto de Jiles, y complementó que su voto de abstención fue porque “es una mala idea sacarles la dieta a los expresidentes, además les quita la inviolabilidad”.