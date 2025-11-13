OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Para “frenar” avance de la derecha en el Senado: Movimiento Transformar entrega respaldo a candidatura de Karol Cariola

    La parlamentaria agradeció el apoyo y afirmó que “llevamos adelante también objetivos comunes”.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La diputada y candidata al Senado por la Región de Valparaíso, Karol Cariola, recibió el respaldo por parte del Movimiento Transformar, organización que definió democráticamente apoyar su candidatura de cara a las elecciones del 16 de noviembre, ante ello agradeció la acción y afirmó que “llevamos adelante también objetivos comunes”.

    Este respaldo se suma a los apoyos que recientemente ya han entregado el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, y los alcaldes, de Juan Fernández, Pablo Manríquez, y de Llay Llay, Edgardo González.

    El presidente del movimiento Transformar, Rodrigo Ruiz, explicó que la decisión fue adoptada en asamblea y que, tras un proceso de consulta interna, se decidió “porque nos interesa principalmente parar a la derecha y ver por los intereses de las mayorías sociales de la Quinta Región, que hoy día ven su situación amenazada por un eventual triunfo de la derecha en el Senado. Impulsar la candidatura de Karol hoy día representa una posibilidad muy clara de frenar ese avance”.

    En esa misma línea, el exalcalde de Valparaíso y candidato a diputado, Jorge Sharp, respaldó la candidatura de Cariola porque “no vamos a permitir que la derecha se quede con una mayoría que va a usar contra la gente, la familia, las mujeres y las comunidades. Queremos ayudar a construir una mayoría electoral, política y social para impulsar un programa de gobierno para que la gente viva más y mejor”.

    Por su parte, la diputada Karol Cariola agradeció el respaldo y enfatizó la importancia de avanzar hacia una mayoría parlamentaria. “Quiero agradecer este apoyo que me ha manifestado el Movimiento Transformar porque llevamos adelante también objetivos comunes. Jeannette es nuestra candidata presidencial y nuestra candidatura senatorial busca transformar nuestro país, mejorar la vida de la gente y espero que podamos elegir un parlamento que represente los intereses de Jeannette Jara”.

