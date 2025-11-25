BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Pardow valora rechazo de acusación constitucional y dice que “se basaba en hechos falsos”

    El exministro de Energía de la administración del Presidente Gabriel Boric señaló que los libelos en contra de secretarios de Estado "no puede convertirse en un voto de confianza parlamentaria".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    25 NOVIEMBRE 2025 ACUSACION CONSTITUCIONAL AL EX MINISTRO DE ENERGIA, DIEGO PARDOW. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El exministro de Energía, Diego Pardow (Frente Amplio) se se salvó esta tarde tras rechazarse la acusación constitucional en su contra en el Senado. Luego de conocerse el resultado del libelo, la exautoridad valoró el resultado obtenido en la Cámara Alta y llamó a la reflexión en torno al funcionamiento de las instituciones.

    En la instancia, se votaron los dos capítulos contenidos en el texto del juicio político presentado por la oposición. El primer capítulo obtuvo 17 votos a favor, 28 en contra y una abstención, siendo rechazado.

    El segundo capítulo tuvo una votación más estrecha, con 21 a favor, 21 en contra y tres abstenciones, insuficientes para aprobar.

    Pardow, en un punto de prensa acompañado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la presidenta de su partido, Constanza Martínez; más otras figuras del oficialismo se refirió al resultado.

    El exministro Pardow afirmó que “un número importante de senadores, tanto de gobierno como de oposición, compartieron el planteamiento de que la acusación constitucional no puede convertirse en un voto de confianza parlamentaria, sino que tiene que tener causales jurídicas específicas y estas no procedían en este caso, porque se basaba en hechos falsos”.

    “Eso hay que tomárselo sin descuidar las críticas políticas legítimas que, de nuevo, como ciudadano me llevo con la mayor humildad y entiendo que el gobierno también las está implementando para remediar las consecuencias materiales de estos errores”, agregó Pardow.

    “Como última reflexión institucional: hoy y durante los días que han antecedido se ha hablado mucho de las importancias de las instituciones para modelar nuestra práctica política y hay algo que quizá no es de público conocimiento, pero la única consecuencia material que tenía esta acusación era impedirme el ejercicio de mi cargo académico en la Universidad de Chile”, dijo al borde de las lágrimas.

    Asimismo, el exministro apeló a que “mi padre fue académico de la Universidad de Chile y fue exonerado por la dictadura. Cuando hablamos que nuestras instituciones mejoran, yo hoy tuve es espacio que él no tuvo, de presentar argumentos, de tratar de ofrecerle a personal que piensan distinto una perspectiva de qué era lo justo. Valoro el respeto de la discusión en el Senado y valoro también que hubo un número importante de senadores dispuesto a aquello”.

    “Asumo las críticas políticas con humildad y tratar de mirar cómo nuestras instituciones, efectivamente cuando somos capaces de conducir un debate con respeto, nuestra sociedad y nuestras prácticas son mejores. Estamos en un momento electoral donde en prima el construir odio, el hacer trincheras. (E) instituciones como las que hoy hemos visto en funcionamiento nos invitan a lo contrario, a pensar más reflexivamente sobre lo que estamos haciendo”, cerró.

    Más sobre:Diego PardowCongresoAcusación ConstitucionalSenadoErrorescobros luz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Error de digitación”: Yasna Provoste aclara que votó en contra de los dos capítulos de la acusación constitucional contra Pardow

    “Se le hacía responsable por hechos que no eran hechos propios”: Elizalde valora rechazo del Senado a acusación contra Pardow

    Elon Musk destaca alianza de Starlink y Entel: “Esto salvará vidas de personas en lugares remotos”

    Cardenal Chomali tras encuentro con Gajardo por Plan de Búsqueda: “Esto no es un tema de izquierda o de derecha, es más profundo”

    Trama bielorrusa: Fiscalía de Los Lagos investigará pagos del conservador Yáber a Matías Walker y Cristián Araya

    ONU pone en marcha proceso para presentar candidatos para la Secretaría General

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    “Error de digitación”: Yasna Provoste aclara que votó en contra de los dos capítulos de la acusación constitucional contra Pardow
    Chile

    “Error de digitación”: Yasna Provoste aclara que votó en contra de los dos capítulos de la acusación constitucional contra Pardow

    “Se le hacía responsable por hechos que no eran hechos propios”: Elizalde valora rechazo del Senado a acusación contra Pardow

    Cardenal Chomali tras encuentro con Gajardo por Plan de Búsqueda: “Esto no es un tema de izquierda o de derecha, es más profundo”

    Elon Musk destaca alianza de Starlink y Entel: “Esto salvará vidas de personas en lugares remotos”
    Negocios

    Elon Musk destaca alianza de Starlink y Entel: “Esto salvará vidas de personas en lugares remotos”

    Alejandro Bezanilla dejará la gerencia general de Habitat tras siete años liderando la AFP

    Sindicatos de metalúrgica Edyce hacen llamado a los acreedores a aceptar propuesta de la empresa

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita
    Tendencias

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    Champions League: un espectacular Chelsea golea al Barcelona sin respuestas que complica su clasificación
    El Deportivo

    Champions League: un espectacular Chelsea golea al Barcelona sin respuestas que complica su clasificación

    Marcelino Núñez le da un triunfo clave al Ipswich Town ante el Hull City en la Championship

    Repasa la goleada de Chelsea sobre Barcelona en la Champions League

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Chumbekes disimula en su nueva etapa
    Cultura y entretención

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Scarlett Johansson protagonizará la nueva versión de El exorcista

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    ONU pone en marcha proceso para presentar candidatos para la Secretaría General
    Mundo

    ONU pone en marcha proceso para presentar candidatos para la Secretaría General

    Jair Bolsonaro es condenado “a firme” a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Brasil

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?