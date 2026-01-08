SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Parece que le duró poco el traje de estadista”: Elizalde responde a críticas de Kast hacia el gobierno en evento de Icare

    El presidente electo cuestionó que el Ejecutivo esté tramitando proyectos de ley insignes o importantes, entre ellos la ley de sala cuna universal, el proyecto que pone fin al CAE y crea el Fondo para la Educación Superior (FES) y sobre todo, el reajuste al sector público -la denominada “ley de amarre”- “a última hora”.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), respondió las críticas que hizo el presidente electo, José Antonio Kast (Republicanos), al gobierno durante su exposición en el foro organizado este jueves por Icare.

    Durante su intervención en el foro “Prioridades para Chile en la voz del Presidente electo”, Kast aseguró que las actuales autoridades entregarán “un gobierno con una situación fiscal muy difícil” y criticó que el Ejecutivo esté tramitando proyectos de ley insignes o importantes, entre ellos la ley de sala cuna universal, el proyecto que pone fin al CAE y crea el Fondo para la Educación Superior (FES) y sobre todo, el reajuste al sector público -la denominada “ley de amarre”- “a última hora”.

    En conversación con 24 Horas, Elizalde, aludiendo al cambio del tono conciliador que Kast había usado tras resultar electo, criticó: “Bueno, parece que a José Antonio Kast le duró poco el traje de estadista. La condición de estadista tiene que ser permanente, no puede ser un traje que se utilice de acuerdo a la conveniencia”.

    Santiago, 08 de Enero 2026. El presidente electo, José Antonio Kast, llega a Icare para reunirse con destacados lideres empresariales del país. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    “Y, es más, señala que su gobierno supuestamente que iba ser de emergencia, ahora no va ser 24/7, porque hay que descansar, afirma. ¿Acaso las trabajadoras los trabajadores no necesitan descansar y compartir con sus familias? Sin embargo, votaron en contra de las 40 horas, votaron en contra de la reforma de pensiones, votaron en contra del royalty minero, y ahora se manifiesta en contra de todo posible acuerdo para el drama del CAE o avanzar en sala cuna para Chile", complementó desde el Palacio de La Moneda.

    A juicio del secretario de Estado, “lo que Chile necesita es algo distinto, voluntad constructiva, voluntad de acuerdo, un diálogo en que nos sentemos a conversar pensando en lo que es mejor para el país, y dejar de lado esta lógica propia de la campaña de descalificar de manera infundada, sin argumentos”.

    Elizalde también rebatió una de las referencias indirectas de Kast al Presidente Gabriel Boric en su alocución. “Hay tuits que envejecen mal”, dijo el presidente electo, aludiendo a la publicación crítica que hizo Boric en X sobre los líderes que se mostraban “serviles” frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Respecto de este punto, el titular de Interior manifestó que “cuando se tiene una real vocación de estadista, esta tiene que ser una actitud permanente, y no la descalificación infundada propia de lo que escuchamos en la campaña, y que creíamos que había sido dejado atrás. Lamentablemente, parece que no es fácil”.

    El ministro del Interior Álvaro Elizalde. Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ
    Más sobre:Álvaro ElizaldeJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela

    Aramark anuncia la compra de la reconocida compañía chilena de máquinas expendedoras Vendomática

    Pugna por elecciones en RN: Carlos Larraín llama a mesa de consenso y Desbordes se resiste a que Balladares sea carta a la presidencia

    Lo más leído

    1.
    Vallejo por salida de embajadora Pakarati: “Esto es una decisión institucional, no es política ni personal”

    Vallejo por salida de embajadora Pakarati: “Esto es una decisión institucional, no es política ni personal”

    2.
    Pugna por elecciones en RN: Carlos Larraín llama a mesa de consenso y Desbordes se resiste a que Balladares sea carta a la presidencia

    Pugna por elecciones en RN: Carlos Larraín llama a mesa de consenso y Desbordes se resiste a que Balladares sea carta a la presidencia

    3.
    Boric adelanta resultados de Encuesta Casen 2024: “Da cuenta de la disminución de la pobreza en todas sus dimensiones”

    Boric adelanta resultados de Encuesta Casen 2024: “Da cuenta de la disminución de la pobreza en todas sus dimensiones”

    4.
    Megacombo legislativo: reajuste de sector público marca récord con 129 artículos e incluye un centenar de iniciativas

    Megacombo legislativo: reajuste de sector público marca récord con 129 artículos e incluye un centenar de iniciativas

    5.
    Kast en ICARE: critica a Boric, confirma que gabinete será anunciado el 20 de enero y asegura que no usará “motosierras”

    Kast en ICARE: critica a Boric, confirma que gabinete será anunciado el 20 de enero y asegura que no usará “motosierras”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber
    Chile

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Pugna por elecciones en RN: Carlos Larraín llama a mesa de consenso y Desbordes se resiste a que Balladares sea carta a la presidencia

    “Parece que le duró poco el traje de estadista”: Elizalde responde a críticas de Kast hacia el gobierno en evento de Icare

    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    Aramark anuncia la compra de la reconocida compañía chilena de máquinas expendedoras Vendomática

    Boccardo resalta la necesidad de regular el empleo público: “Que el despido de un trabajador a contrata sea fundado”

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio
    Tendencias

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Problemas en el camino: postura de Huachipato retrasa la transferencia de Felipe Loyola al Santos de Brasil
    El Deportivo

    Problemas en el camino: postura de Huachipato retrasa la transferencia de Felipe Loyola al Santos de Brasil

    En vivo: Arsenal recibe al Liverpool con la misión de escaparse como líder de la Premier League

    En un sendero lleno de naturaleza: Pablo Boher lidera el primer día del Huilo Huilo Outdoor Experience

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela
    Mundo

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela

    La historia de William McKinley, el presidente que inspira la expansionista Doctrina Donroe de Trump

    Presidente del Parlamento de Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos políticos

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo