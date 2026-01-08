“Parece que le duró poco el traje de estadista”: Elizalde responde a críticas de Kast hacia el gobierno en evento de Icare

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), respondió las críticas que hizo el presidente electo, José Antonio Kast (Republicanos), al gobierno durante su exposición en el foro organizado este jueves por Icare.

Durante su intervención en el foro “Prioridades para Chile en la voz del Presidente electo”, Kast aseguró que las actuales autoridades entregarán “un gobierno con una situación fiscal muy difícil” y criticó que el Ejecutivo esté tramitando proyectos de ley insignes o importantes, entre ellos la ley de sala cuna universal, el proyecto que pone fin al CAE y crea el Fondo para la Educación Superior (FES) y sobre todo, el reajuste al sector público -la denominada “ley de amarre”- “a última hora”.

En conversación con 24 Horas, Elizalde, aludiendo al cambio del tono conciliador que Kast había usado tras resultar electo, criticó: “Bueno, parece que a José Antonio Kast le duró poco el traje de estadista. La condición de estadista tiene que ser permanente, no puede ser un traje que se utilice de acuerdo a la conveniencia”.

Santiago, 08 de Enero 2026. El presidente electo, José Antonio Kast, llega a Icare para reunirse con destacados lideres empresariales del país. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

“Y, es más, señala que su gobierno supuestamente que iba ser de emergencia, ahora no va ser 24/7, porque hay que descansar, afirma. ¿Acaso las trabajadoras los trabajadores no necesitan descansar y compartir con sus familias? Sin embargo, votaron en contra de las 40 horas, votaron en contra de la reforma de pensiones, votaron en contra del royalty minero, y ahora se manifiesta en contra de todo posible acuerdo para el drama del CAE o avanzar en sala cuna para Chile", complementó desde el Palacio de La Moneda.

A juicio del secretario de Estado, “lo que Chile necesita es algo distinto, voluntad constructiva, voluntad de acuerdo, un diálogo en que nos sentemos a conversar pensando en lo que es mejor para el país, y dejar de lado esta lógica propia de la campaña de descalificar de manera infundada, sin argumentos”.

Elizalde también rebatió una de las referencias indirectas de Kast al Presidente Gabriel Boric en su alocución. “Hay tuits que envejecen mal”, dijo el presidente electo, aludiendo a la publicación crítica que hizo Boric en X sobre los líderes que se mostraban “serviles” frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Respecto de este punto, el titular de Interior manifestó que “cuando se tiene una real vocación de estadista, esta tiene que ser una actitud permanente, y no la descalificación infundada propia de lo que escuchamos en la campaña, y que creíamos que había sido dejado atrás. Lamentablemente, parece que no es fácil”.