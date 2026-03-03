Parlamentarios de oposición reaccionan a tensa reunión por cable chino y apuntan a Boric por reiterados cambios de su versión

El Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast se reunieron este martes a las 8:00 horas en La Moneda. La bilateral apuntaba a tratar varios temas, entre ellos el polémico cable submarino chino las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, la conversación tuvo un abrupto final: 24 minutos después, el Jefe de Estado salió al patio de La Moneda y entregó una declaración a los medios.

Boric indicó la plena disposición por parte del gobierno a comunicar la situación al presidente electo que “desgraciadamente, no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible”.

Tras esto, aseguró que en la reunión de esta mañana “el presidente electo ha llegado exigiendo que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso, y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”.

La situación gatilló diversas reacciones por parte de personeros de oposición, quienes critican la actitud del Presidente Gabriel Boric. En entrevista con radio Universo, el diputado republicano Luis Sánchez apuntó a que “aquí lo que está ocurriendo es que el presidente Gabriel Boric busca distraer la atención de un escándalo, quizás de los más graves que ha habido en su gobierno”.

Foto: Prensa Partido Republicano

“El futuro ministro Claudio Alvarado ha sido claro al decir que esto no fue informado oportunamente al presidente electo, (...) entonces, seguir insistiendo y pretendiendo de que la realidad es algo distinto, no sé si es que alguien en nuestro país le haga sentido, la actitud, la conducta y las palabras del Presidente Boric”, sostuvo el diputado.

Por último, afirmó que “espero que esto no impida ni dificulte las reuniones que tienen que seguir ocurriendo, el traspaso de información que tiene que seguir ocurriendo porque eso sería algo bastante poco serio con nuestro país".

En el mismo medio, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) apuntó las diversas versiones de la situación expresadas desde el gobierno. “El presidente Boric ha cambiado y, más que el presidente en sí mismo, desde La Moneda se ha cambiado reiteradamente la versión respecto de qué es lo que ocurrió o no ocurrió, qué es lo que se hizo o lo que no se hizo”.

El diputado Juan Antonio Coloma. Dedvi Missene

Por este motivo, defendió la reacción del presidente electo José Antonio Kast y afirmó que “cuando se pretende cambiar nuevamente la versión, lo mínimo que pueda hacer en este caso el presidente electo es pedir que se retracte".

“Cuando alguien lleva la versión cinco o seis de qué fue lo que ocurrió, aquí lo que corresponde es que simplemente cuente lo que pasó respecto a la tramitación de este denominado cable chino”, exigiendo una aclaración por parte el Presidente Boric.

En tanto, el diputado Diego Schalper (RN) se refirió al cierre de ciclo de Gabriel Boric y señaló que “en cualquier proceso de traspaso de mando, uno lo que querría es que el gobierno saliente tuviera iniciativa y entregara toda la información”.

Foto referencia: diputado Diego Schalper y Presidente Gabriel Boric.

“Me parece que lo que ha ocurrido con el cable chino, con las cuentas fiscales y también con los amarres, dan cuenta de una mala fe y una falta de transparencia inaceptable por parte del gobierno saliente sentenció el diputado.

En sus declaraciones, agregó una solicitud al mandatario enfatizando en que ”no sólo cambie el rumbo, sino que además sea capaz de entregar el mando sin estridencia, sin show y que ojalá Chile mantenga lo que ha sido su tradición histórica”.

En la plataforma X, el diputado Henry Leal (UDI) subrayó que “todo lo han manejado de manera oculta, de espalda a los chilenos y al Congreso”, en una publicación que además, señala al jefe de Estado tras una reunión que hubo en la comisión de Transportes de la Cámara.

Presidente Boric no tolera que le digan la verdad en su cara, y se descompone. Ayer en sesión de Comisión de Transportes de la Cámara quedó claro que no se entregó la información oportunamente. Todo lo han manejado de manera oculta, de espalda a los Chilenos y al Congreso. — Diputado Henry Leal 🇨🇱 (@HenrylealbIX) March 3, 2026

Por su parte, el diputado Agustín Romero (Rep.) puso en duda las declaraciones de Gabriel Boric, con un marcado tono en contra del desempeño como gobierno y enfatizando en las múltiples versiones que ha declarado respecto al caso del cable chino.

“¿Qué le dijo a las víctimas de los incendios que no las iba a dejar solas y después las abandonó? ¿Qué cambió versiones y hoy vuelve a enredarse? Juzgue usted", escribió el parlamentario.