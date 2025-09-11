SUSCRÍBETE
Política

Parlamentarios oficialistas apuntan sus dardos contra Kast tras debate: "Quedó como el señor sin pantalones"

El espacio televisivo tuvo una duración de casi tres horas y reunió por primera vez a los ocho aspirantes a La Moneda.

Javiera Arriaza 
Javiera Arriaza

Durante la noche del martes se desarrolló el debate presidencial que reunió por primera vez a los ocho aspirantes a La Moneda: Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

El espacio organizado por Chilevisión tuvo una duración de casi tres horas, donde estuvo marcado por los dardos hacia la candidata del oficialismo, Jeannette Jara. No obstante, se desarrolló sin grandes polémicas.

Una de las primeras en reaccionar por el desarrollo del debate fue la diputada Gael Yeomans (FA), vocera del comando de Jara, quien a través de su cuenta de X lanzó los primeros dardos contra el candidato del Partido Republicano.

“Los votos hablan por si solos, Kast es un profesional de las mentiras. Dijo en el debate que votaron a favor de la PGU, lo que es falso. Votaron en contra de la idea de legislar la reforma de pensiones. Si hubiera sido por ellos, no tendríamos ni PGU ni aumentos de pensiones en enero”, se leyó en la publicación.

Otra parlamentaria que reaccionó por redes sociales fue la diputada comunista Karol Cariola, quien solo destacó las palabas del minuto final de Jeannette Jara: “Con mi palabra de mujer les puedo asegurar que yo cumplo. Lo he demostrado en los hechos. No soy perfecta, pero tengo una experiencia y estás manos trabajadoras para poner a su disposición”.

La senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS) afirmó que ”cuando hay una candidata que está con mejores expectativas, que yo diría que tiene además un asidero muy fuerte en las encuestas, siempre es la candidata más golpeada, pero yo creo que estuvo absolutamente entera, tranquila y además con los argumentos necesarios para poder de alguna manera revocar o neutralizar todas las preguntas que fueron más complejas".

Respecto al cruce inicial de Jara y Kast por la polémica de los bots de internet, la parlamentaria indicó que era “absolutamente” necesaria la pregunta de la exministra al abanderado republicano.

“Entonces, José Antonio Kast, como candidato presidencial, aún no responde tajantemente en relación a su cercanía de este ejército de mentiras, de cuestionamiento y de noticias falsas”, añadió.

Mientras que el diputado Eric Aedo (DC) manifestó que Kast “quedó anoche como el señor sin pantalones”, tras el emplazamiento de Jeannette Jara por los bots. “Acá no puedes tú pretender ser Presidente de Chile, atacar a todos, fuertemente a Jara, y después intentar construir puentes. Yo lo decía ayer en otra entrevista que me hicieron, yo miro con preocupación eso que está pasando”, expresó.

El parlamentario también destacó el “temple” de Evelyn Matthei cuando fue interpelada por Franco Parisi, quien la encaró aludiendo a Sebastián Piñera y Agusto Pinochet.

“Sin duda la respuesta de Matthei a Parisi, que yo coincido con ustedes, que se tomó su tiempo, se vio esos primeros segundos desencajada, pero creo que tuvo temple, respiró profundo y le contestó a Parisi como mucha gente creo que piensa respecto de Parisi, que ataca, ataca principalmente a mujeres”, aseveró el diputado DC.

