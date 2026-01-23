SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Con participación de Kast, Partido Republicano finaliza encuentro de coordinación para su gobierno

    “Fue una jornada especialmente enriquecedora para todo lo que va a venir durante los próximos cuatro años”, afirmó el presidente de republicanos, Arturo Squella.

    Helen Mora 
    Helen Mora
    Foto: prensa republicanos

    Este viernes el Partido Republicano concluyó su encuentro para coordinar el trabajo del futuro gobierno y el próximo periodo parlamentario.

    La cita fue realizada de forma privada en el centro El Palomar de San Felipe y contó con la participación del presidente electo José Antonio Kast, de parlamentarios y algunos de los futuros ministros, tales como María Jesús Wulf (Desarrollo Social) y Jorge Quiroz (Hacienda).

    Futura ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; encargado de equipos de Kast, Alejandro Irarrázaval; futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz

    Tras la reunión, el timonel de los republicanos, Arturo Squella, destacó: “Hemos tenido una jornada de trabajo con todos los parlamentarios electos de Arica a Punta Arenas, que asumirán el 11 de marzo el desafío de representarnos en el Congreso Nacional”.

    “Hemos contado también particularmente el día de hoy con el presidente electo José Antonio Kast, fundador de nuestro Partido Republicano, acompañado de varios de sus ministros que tienen la gran tarea que miles y miles de chilenos están esperando, que es sacarnos de las crisis por las cuales ha atravesado Chile”, agregó.

    “Fue una jornada especialmente enriquecedora para todo lo que va a venir durante los próximos cuatro años”, afirmó el también senador electo por Valparaíso.

    Secretaria general de republicanos, Ruth Hurtado; presidente electo, José Antonio Kast; timonel de republicanos, Arturo Squella
