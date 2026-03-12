Paulina Núñez apunta que temas de seguridad deberían ser “urgencia” del Congreso y espera que oposición sea más “dialogante”

La senadora de Renovación Nacional (RN) y nueva presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, abordó su nueva labor en la Cámara Alta y apuntó que tiene voluntad política de llegar a acuerdos con la oposición en materias de seguridad. Sin embargo, instó a aquel bloque a ser más “constructivo” y “dialogante” en el nuevo ciclo parlamentario.

La parlamentaria abordó en radio Agricultura la llegada de la derecha al gobierno y las presidencias del Congreso. “Estamos colaborando profundamente para que el gobierno le vaya bien. No tenemos excusa para que en estos 90 días podamos avanzar en una agenda donde las prioridades no requieren diagnóstico”, apuntó.

“El 58% de los chilenos y chilenas se inclinó por el Presidente Kast precisamente por una respuesta concreta en materia de seguridad, orden público, migración irregular. En el caso del Congreso debería ser una urgencia avanzar con esto de manera eficiente además y concreta".

En cuanto a las relaciones del nuevo oficialismo con la oposición, tensionadas por los pactos de gobernabilidad acordados en ambas Cámaras, Núñez apuntó que “hay buena voluntad y espacio para ir ampliando el ánimo de tener acuerdos en determinados temas y de partir conversando”.

Sin embargo, señaló que desde la oposición, específicamente el Frente Amplio, “no lleguen con la misma actitud que tenían en el Parlamento antes de ser gobierno” . La parlamentaria sostuvo que la voluntad política se traduzca también en “el trabajo en el Congreso, en una oposición más constructiva, más dialogante, con ánimo de formar parte de acuerdos, que se les considere en el debate”.

En ese sentido, indicó que el país vive una emergencia y “una situación muy compleja con temas que no responden a ningún partido político ni alguna agenda de un sector” en materias de seguridad y orden público, temáticas que, a su juicio, requieren diálogo y acuerdos.

Sobre los proyectos ingresados en el Senado, indicó que el controversial proyecto de conmutación de penas, que pretende regular la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, es un “error político”.

“Ese proyecto así como está no va a ser ley. Va a ser ley solo si esas indicaciones se aprueban y ahí tenemos dos posibilidades, que se siga la tramitación con los votos y con el debate legislativo a través de los senadores”, zanjó.