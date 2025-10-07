Paulina Vodanovic afirma que ministro Montes zanjó la polémica con Jara por reconstrucción y defiende que “es un hombre serio”

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic puso paños fríos a la polémica entre el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS) y la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara.

En concreto, la exministra del Trabajo criticó la demora en la reconstrucción de Viña del Mar, declaraciones que fueron reprochadas por Montes, quien acusó a Jara de mantener al “mano derecha” del dueño de la megatoma de San Antonio como integrante de su comando.

Así las cosas, este martes, al respecto de la controversia la presidenta socialista negó tener conocimiento sobre la veracidad de las acusaciones de Montes.

“No tengo antecedentes, pero yo creo que todos conocemos a Carlos Montes, él es un hombre bastante serio y creo que tal vez, no sé, yo no tengo antecedentes de lo que él dijo, pero creo que ya el tema lo zanjó, sacó una declaración ayer y yo me quedaría con eso", precisó.

Vodanovic transparentó en la entrevista que conversó con el ministro socialista y que “evidentemente no había ningún ánimo de parte de él de formar una polémica ni de enfrascarse en una discusión con el comando”.

Y agregó: “Entendemos que es nuestra candidata, él es ministro, está en otro rol, pero también Jeannette Jara es su candidata, así como la de todo nuestro sector, y de lo que estamos preocupados es precisamente de poner ideas sobre la mesa, en el mismo tema de vivienda”.

Reponer glosa republicana

La senadora apoyó la idea de Jara de reponer la glosa republicana –eliminada del Presupuesto 2026 por el Ejecutivo– para destinar los recursos a la reconstrucción en Viña del Mar.

En ese sentido, manifestó: “Estoy de acuerdo en que el presidente o nuestra candidata, que esperamos sea la próxima presidenta, pueda tener esa libre disposición. A lo mejor no para eso, pero no sé, puede que ella diga, mire, para salud, para las listas de espera, porque el próximo presidente llega con un presupuesto aprobado por el Congreso el año anterior. Por lo tanto, llega limitado".

Así, reprochó que “si uno no da esa glosa, creo que lo limita y lo amarra de manos al proximo gobierno”.

