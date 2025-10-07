SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Paulina Vodanovic afirma que ministro Montes zanjó la polémica con Jara por reconstrucción y defiende que “es un hombre serio”

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, la timonel del Partido Socialista señaló que no había "ningún ánimo de parte de él de enfrascarse en una discusión con el comando de Jara".

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic puso paños fríos a la polémica entre el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS) y la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara.

En concreto, la exministra del Trabajo criticó la demora en la reconstrucción de Viña del Mar, declaraciones que fueron reprochadas por Montes, quien acusó a Jara de mantener al “mano derecha” del dueño de la megatoma de San Antonio como integrante de su comando.

Así las cosas, este martes, al respecto de la controversia la presidenta socialista negó tener conocimiento sobre la veracidad de las acusaciones de Montes.

“No tengo antecedentes, pero yo creo que todos conocemos a Carlos Montes, él es un hombre bastante serio y creo que tal vez, no sé, yo no tengo antecedentes de lo que él dijo, pero creo que ya el tema lo zanjó, sacó una declaración ayer y yo me quedaría con eso", precisó.

Vodanovic transparentó en la entrevista que conversó con el ministro socialista y que “evidentemente no había ningún ánimo de parte de él de formar una polémica ni de enfrascarse en una discusión con el comando”.

Y agregó: “Entendemos que es nuestra candidata, él es ministro, está en otro rol, pero también Jeannette Jara es su candidata, así como la de todo nuestro sector, y de lo que estamos preocupados es precisamente de poner ideas sobre la mesa, en el mismo tema de vivienda”.

Reponer glosa republicana

La senadora apoyó la idea de Jara de reponer la glosa republicana –eliminada del Presupuesto 2026 por el Ejecutivo– para destinar los recursos a la reconstrucción en Viña del Mar.

En ese sentido, manifestó: “Estoy de acuerdo en que el presidente o nuestra candidata, que esperamos sea la próxima presidenta, pueda tener esa libre disposición. A lo mejor no para eso, pero no sé, puede que ella diga, mire, para salud, para las listas de espera, porque el próximo presidente llega con un presupuesto aprobado por el Congreso el año anterior. Por lo tanto, llega limitado".

Así, reprochó que “si uno no da esa glosa, creo que lo limita y lo amarra de manos al proximo gobierno”.

Revisa la entrevista completa acá:

Más sobre:Desde la RedacciónPaulina VodanovicPartido SocialistaCarlos MontesJeannette JaraReconstrucción Viña del Mar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kast promete que si llega a La Moneda hará auditoría externa al gobierno: resultados estarían en 6 meses

Hasta el 14 de noviembre: Minvu abre llamado al subsidio de arriendo

Firma chilena ingresa a evaluación ambiental proyecto de almacenamiento de energía por US$220 millones en Región de Arica

Segunda concesión de 5G: ¿Cuáles son los plazos para que ClaroVTR finalice el despliegue?

Bimbo gana disputa a Carozzi por registro de mantel a cuadros en diseño de marca

Inversiones en sociedades sin actividades y $16.000 millones en cobranza judicial: los detalles que entregó Toesca a aportantes de Sartor

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

3.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

4.
Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

5.
Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Ucrania vs. España por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Ucrania vs. España por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Hasta el 14 de noviembre: Minvu abre llamado al subsidio de arriendo
Chile

Hasta el 14 de noviembre: Minvu abre llamado al subsidio de arriendo

Polémica por contratación de funcionarios: Kast afirma que si llega a La Moneda realizará una auditoría ”ministerio por ministerio"

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League Femenina

Kast promete que si llega a La Moneda hará auditoría externa al gobierno: resultados estarían en 6 meses
Negocios

Kast promete que si llega a La Moneda hará auditoría externa al gobierno: resultados estarían en 6 meses

Firma chilena ingresa a evaluación ambiental proyecto de almacenamiento de energía por US$220 millones en Región de Arica

Segunda concesión de 5G: ¿Cuáles son los plazos para que ClaroVTR finalice el despliegue?

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad
Tendencias

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad

Roku y su apuesta de streaming en Chile: “La gente puede transformar su Smart TV en uno realmente inteligente”

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

“Te recordamos con mucho cariño”: el mensaje de aliento de la U a Miguel Ángel Russo
El Deportivo

“Te recordamos con mucho cariño”: el mensaje de aliento de la U a Miguel Ángel Russo

La Conmebol destaca los completos mojados de Talca como una de las atracciones del Mundial Sub 20

Claudio Borghi se lanza contra Arturo Vidal por las críticas del volante a la Roja Sub 20

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

El Tiny Desk de 31 Minutos hace historia como la sesión chilena más vista de todos los tiempos
Cultura y entretención

El Tiny Desk de 31 Minutos hace historia como la sesión chilena más vista de todos los tiempos

Antes del Quijote: Miguel de Cervantes, una batalla naval y el origen de la herida que cambiaría su vida

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla

La Global Sumud Flotilla confirma que nueve activistas siguen detenidos en Israel
Mundo

La Global Sumud Flotilla confirma que nueve activistas siguen detenidos en Israel

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump

Taiwán ve a Trump “merecedor del Nobel de la Paz” si logra que China renuncie a la reunificación por la fuerza

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?