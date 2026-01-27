Paulina Vodanovic intenta ordenar la casa y se reúne con diputados socialistas que rechazan el divorcio con el FA y el PC

Al cierre de esta edición, la bancada de diputados del Partido Socialista (PS) esperaba que la presidenta de la colectividad, senadora Paulina Vodanovic, llegara hasta su comedor, dentro del Congreso Nacional, para compartir un almuerzo con ellos. Aunque no es la primera vez que la timonel los visita, este encuentro tiene un cariz especial: se da en un momento de alta tensión en las filas socialistas.

La crispación de los ánimos responde a que el viernes de la semana pasada, la timonel -acompañada por el diputado Arturo Barrios, también de la directiva- encabezó un encuentro con las directivas del Socialismo Democrátioco, la Democracia Cristiana (DC) y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS). Lo particular de la cita fue que deliberadamente se excluyó al Frente Amplio (FA) y al Partido Comunista (PC).

Se hizo de esa forma para comenzar a delinear una oposición al gobierno de José Antonio Kast, quien asumirá el 11 de marzo, diferenciada de los partidos más a la izquierda dentro del espectro político.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

A varios de los diputados, sin embargo, no les entusiasmó la movida. Un grupo de ellos -en público y en privado- cuestionó la estrategia. “La historia del PS ha sido la de tender puentes, no levantar exclusiones”, reclamó ese mismo día el diputado Daniel Manouchehri. “La fragmentación no es una opción. No solo debilita la fuerza con la que enfrentaremos la agenda conservadora de Kast, sino que sería una irresponsabilidad histórica con quienes decimos representar”, complementó el jefe de la bancada, Juan Santana.

Es más, la diputada Daniella Cicardini, quien además es vicepresidenta de la Mujer dentro del PS, incluso acusó que “esto no fue discutido en la mesa”, ante lo que Vodanovic respondió que el congelamiento de las relaciones con el FA y el PC “se ratificó en la mesa por todos”.

En medio de ese clima de tensión, la senadora se contactó con algunos diputados durante el lunes por la tarde para abordar las diferencias en torno al divorcio con el FA y el PC, intentar disminuir las peleas entre socialistas y pedir que se respeten las decisiones de la mesa. Volverá a hablar con ellos en el almuerzo de esta tarde, al que también llegará el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro.

La timonel ha transmitido a su entorno que resiente que los diputados que hoy se rebelan ante la idea de marcar distancia con los partidos de izquierda son los mismos los que pidieron el apoyo de la mesa cuando la bancada respondió a los emplazamientos del FA y el PC, en torno a la votación de la ley Naín-Retamal, que terminó por detonar una crisis de convivencia en la alianza de gobierno.

Precisamente los diputados socialistas fueron los primeros en levantarse frente a las recriminaciones del PC y el FA, en torno a la aprobación de esa ley, que fue cuestionada tras la absolución de Claudio Crespo. Ellos emitieron una declaración pública que decía: “Apuntar hoy contra sus propios compañeros de alianza para intentar blanquear responsabilidades políticas propias constituye un acto poco ético, que no contribuye a la necesaria unidad de la futura oposición”.

Asimismo, la senadora ha comentado que lamenta que, de momento, no ha recibido gestos por parte del FA como para pensar en superar la crisis. En comparación, ha sincerado, sí recibió un llamado de Bárbara Figueroa, la secretaria general de los comunistas, para abordar las diferencias.

No todo se trata de gestos. El cálculo que sacan los socialistas que respaldan el divorcio con el FA y el PC es que la articulación del Socialismo Democrático -junto a la DC y la FRVS- permitiría al sector ostentar la hegemonía de la oposición a partir de marzo.

Diego Martin/Aton Chile Diego Martin/Aton Chile

Al sumar a los diputados electos de todas esas colectividades, alcanzan los 34: 11 del PS, nueve del PPD, ocho de la DC, cuatro del Partido Liberal (incluida Marcela Hernando, quien recientemente anunció que se integrará a esa bancada) y dos de la FRVS. Superarían numéricamente la suma de las bancadas del FA (18 con Consuelo Veloso incluida) y el PC (11), que llega a los 29 escaños.

El Socialismo Democrático, además, ya tiene la hegemonía de la izquierda en el Senado. Solo el PS tendrá siete de los 50 escaños en el próximo período legislativo. Más los cuatro del PPD, los tres de la DC y el único cupo liberal, alcanzan los 15 escaños. En contraste, el FA (2) y el PC (3) suman cinco.