SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Paulina Vodanovic intenta ordenar la casa y se reúne con diputados socialistas que rechazan el divorcio con el FA y el PC

    La apuesta de la timonel del PS por conformar una oposición a Kast diferenciada de los partidos más a la izquierda fue cuestionada por algunos parlamentarios. La senadora contactó a algunos de ellos ayer por la tarde para limar asperezas y pedir que se respeten las decisiones de la mesa. Almorzará con ellos esta tarde.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Al cierre de esta edición, la bancada de diputados del Partido Socialista (PS) esperaba que la presidenta de la colectividad, senadora Paulina Vodanovic, llegara hasta su comedor, dentro del Congreso Nacional, para compartir un almuerzo con ellos. Aunque no es la primera vez que la timonel los visita, este encuentro tiene un cariz especial: se da en un momento de alta tensión en las filas socialistas.

    La crispación de los ánimos responde a que el viernes de la semana pasada, la timonel -acompañada por el diputado Arturo Barrios, también de la directiva- encabezó un encuentro con las directivas del Socialismo Democrátioco, la Democracia Cristiana (DC) y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS). Lo particular de la cita fue que deliberadamente se excluyó al Frente Amplio (FA) y al Partido Comunista (PC).

    Se hizo de esa forma para comenzar a delinear una oposición al gobierno de José Antonio Kast, quien asumirá el 11 de marzo, diferenciada de los partidos más a la izquierda dentro del espectro político.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    A varios de los diputados, sin embargo, no les entusiasmó la movida. Un grupo de ellos -en público y en privado- cuestionó la estrategia. “La historia del PS ha sido la de tender puentes, no levantar exclusiones”, reclamó ese mismo día el diputado Daniel Manouchehri. “La fragmentación no es una opción. No solo debilita la fuerza con la que enfrentaremos la agenda conservadora de Kast, sino que sería una irresponsabilidad histórica con quienes decimos representar”, complementó el jefe de la bancada, Juan Santana.

    Es más, la diputada Daniella Cicardini, quien además es vicepresidenta de la Mujer dentro del PS, incluso acusó que “esto no fue discutido en la mesa”, ante lo que Vodanovic respondió que el congelamiento de las relaciones con el FA y el PC “se ratificó en la mesa por todos”.

    En medio de ese clima de tensión, la senadora se contactó con algunos diputados durante el lunes por la tarde para abordar las diferencias en torno al divorcio con el FA y el PC, intentar disminuir las peleas entre socialistas y pedir que se respeten las decisiones de la mesa. Volverá a hablar con ellos en el almuerzo de esta tarde, al que también llegará el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro.

    La timonel ha transmitido a su entorno que resiente que los diputados que hoy se rebelan ante la idea de marcar distancia con los partidos de izquierda son los mismos los que pidieron el apoyo de la mesa cuando la bancada respondió a los emplazamientos del FA y el PC, en torno a la votación de la ley Naín-Retamal, que terminó por detonar una crisis de convivencia en la alianza de gobierno.

    Precisamente los diputados socialistas fueron los primeros en levantarse frente a las recriminaciones del PC y el FA, en torno a la aprobación de esa ley, que fue cuestionada tras la absolución de Claudio Crespo. Ellos emitieron una declaración pública que decía: “Apuntar hoy contra sus propios compañeros de alianza para intentar blanquear responsabilidades políticas propias constituye un acto poco ético, que no contribuye a la necesaria unidad de la futura oposición”.

    Asimismo, la senadora ha comentado que lamenta que, de momento, no ha recibido gestos por parte del FA como para pensar en superar la crisis. En comparación, ha sincerado, sí recibió un llamado de Bárbara Figueroa, la secretaria general de los comunistas, para abordar las diferencias.

    No todo se trata de gestos. El cálculo que sacan los socialistas que respaldan el divorcio con el FA y el PC es que la articulación del Socialismo Democrático -junto a la DC y la FRVS- permitiría al sector ostentar la hegemonía de la oposición a partir de marzo.

    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin/Aton Chile

    Al sumar a los diputados electos de todas esas colectividades, alcanzan los 34: 11 del PS, nueve del PPD, ocho de la DC, cuatro del Partido Liberal (incluida Marcela Hernando, quien recientemente anunció que se integrará a esa bancada) y dos de la FRVS. Superarían numéricamente la suma de las bancadas del FA (18 con Consuelo Veloso incluida) y el PC (11), que llega a los 29 escaños.

    El Socialismo Democrático, además, ya tiene la hegemonía de la izquierda en el Senado. Solo el PS tendrá siete de los 50 escaños en el próximo período legislativo. Más los cuatro del PPD, los tres de la DC y el único cupo liberal, alcanzan los 15 escaños. En contraste, el FA (2) y el PC (3) suman cinco.

    Más sobre:Partido SocialistaLa Tercera PMPSPolíticaPaulina VodanovicFAFrente Amplio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento

    “No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales

    Congreso aprueba proyecto de convivencia escolar y se despacha a ley

    Lo más leído

    1.
    Vallejo emplaza al gobierno de Kast a aclarar “cuál es la versión final” del nombramiento de la exfiscal Steinert en Seguridad

    Vallejo emplaza al gobierno de Kast a aclarar “cuál es la versión final” del nombramiento de la exfiscal Steinert en Seguridad

    2.
    La grieta entre Kaiser y Labbé que tensiona al Partido Nacional Libertario

    La grieta entre Kaiser y Labbé que tensiona al Partido Nacional Libertario

    3.
    “Me llega a dar vergüenza”: diputado republicano carga contra el oficialismo por críticas a futura ministra de la Mujer

    “Me llega a dar vergüenza”: diputado republicano carga contra el oficialismo por críticas a futura ministra de la Mujer

    4.
    Diputada Schneider advierte que nombramiento de Marín en el Ministerio de la Mujer “es una señal contradictoria” de Kast

    Diputada Schneider advierte que nombramiento de Marín en el Ministerio de la Mujer “es una señal contradictoria” de Kast

    5.
    Gira de estudios parlamentaria: viaje colectivo de senadores a cumbre en Panamá enreda agenda legislativa de La Moneda

    Gira de estudios parlamentaria: viaje colectivo de senadores a cumbre en Panamá enreda agenda legislativa de La Moneda

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales
    Chile

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales

    Congreso aprueba proyecto de convivencia escolar y se despacha a ley

    Con ayuda de exministros: AMUCH iniciará trabajo técnico de redacción del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro
    Negocios

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios
    Tendencias

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito
    El Deportivo

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito

    Se suma a Lautaro Pastrán: la millonaria apuesta del Colo Colo de Fernando Ortiz para seducir a Diego Valdés

    Marcelo Díaz critica a la ANFP por sanción a más de 3.000 hinchas de la U: “Tiene que empezar a actuar de forma sensata”

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento
    Cultura y entretención

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento

    “No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

    Repatriación de los restos de la madre y esposa de Claudio Arrau: avances y complicaciones de una deuda histórica

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político
    Mundo

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

    Trump retira a jefe de Patrulla Fronteriza de Minneapolis en medio de crecientes críticas a secretaria de Seguridad Nacional

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump

    Hablemos de amor: el amor que me salvó
    Paula

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′