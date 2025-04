Paulina Vodanovic: “La candidatura de Carolina Tohá es la del PPD, no es la del Socialismo Democrático”

Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), abordó esta jornada las definciones de su partido para llevar una candidatura del colectivo a la primaria del oficialismo.

Al interior de la colectividad en los últimos días ha tomado fuerza la idea de presentar una carta propia, como lo mandató el comité central del pasado 14 de diciembre, y pese a que la timonel ha dicho que una carrera por llegar a La Moneda no está en su horizonte, se ha reinstalado como la carta más probable para asumir el desafío.

En conversación con Radio Pauta esta mañana, Vodanovic reiteró que se deben “respetar los tiempos” que ha dispuesto el PS para definir un candidato, señalando que eso “muy probablemente va a ser el día 12 de abril”, aunque no descartó que fuese después.

Consultada sobre si está disponible como carta presidencial si de su partido así lo solicitan, Vodanovic expresó que está atenta a lo que indique el PS.

“Es cierto que yo nunca me he autoproclamado como candidata, ni busco serlo, pero también entiendo la responsabilidad que significa dirigir el Partido Socialista, y por lo tanto tengo que estar atenta a lo que finalmente sean las decisiones del órgano colectivo”, expresó.

Por otra parte, y frente a la posiblidad de que el PS realice una primaria interna, la presidenta del colectivo fue clara en indicar que esto no era una posiblidad.

“Claramente no hay tiempo ni nunca hemos hecho un sistema así. Los órganos internos de nuestro partido, el Comité Central, la Comisión Política, son quienes toman las definiciones”, expresó.

Sobre la primaria, indicó que se debe hablar no solo con ideas a las ciudadanía.

“Entendemos que la primaria tiene que ser competitiva, tiene que ser atractiva para la ciudadanía, porque aquí esto no es un tema de partidos, es un tema en el que hay que hablar a la ciudadanía con propuestas de futuro, con propuestas reales, espero yo, y no solamente con ideas como dejar de vacunarse o construir cárceles en el desierto, que son cosas, unas que se hacen, como las cárceles, y otras que son bastante cuestionables, como dejar de aplicar políticas públicas que están consolidadas hace más de 50 años”, sentenció.

La definición del PS, indicó, “es tener una candidatura socialista, nunca ha cambiado esa definición, y esa discusión la vamos a dar en el próximo Comité Central, que muy probablemente va a ser el día 12 de abril”.

Ese día, sin embargo, tampoco es definitivo.

“Uno sabe cuándo empieza (la discusión), no cuándo termina. El 12 nosotros tenemos que constituir nuestra mesa. Eso en el entendido, además, que alcancemos a citar el Comité Central, porque todavía no están proclamados los ganadores por el Tribunal Supremo. Hay procesos de revisión, de apelaciones, y entonces lo vamos a hacer cuando haya que hacerlo”, expresó.

El plazo legal, recordó, es el 29 de abril, por lo que “hay plazo todavía”.

Al interior del Socialismo Democrático

En cuanto a lo que ocurre dentro del Socialismo Democrático, en donde ya tanto el Partido Liberal como el PPD cuentan con sus candidatos (Vlado Mirosevic y Carolina Tohá respectivamente), la presidenta del PS fue clara en hacer la distición que la candidatura de Tohá “es la candidatura del Partido Por la Democracia, no es la candidatura del Socialismo Democrático”.

Junto con esto, también reiteró lo importante de realizar una primaria amplia.

“A mí me parece que es bien atractiva una primaria donde haya la mayor cantidad de candidatos y candidatas, donde cada uno pueda poner sus puntos, y donde finalmente nos pongamos todos detrás de la candidatura ganadora”, sostuvo.

Daños políticos por reaparición de Monsalve

Consultada por otra parte si la reaparición de Manuel Monsalve en audiencia de revisión de cautelares podría provocar daños políticos, Vodavonic indicó que ella no es la persona para evaluar eso.

“No soy yo la que puede evaluar eso (...) nosotros tuvimos una elección a pocos días de haberse conocido los hechos de los cuales se acusó a Manuel Monsalve, y no sé si nuestro partido sufrió un impacto tan grande, porque somos el partido que, a pocos días de aquello, fue a elecciones municipales y es el partido del oficialismo que tiene más alcaldes, que tiene más concejales y que tiene más gobernadores”, expresó.

“Entonces, no tuvo un impacto, a mi juicio, y esto es discutible por cierto, no tuvo un impacto electoral contundente. Puede haberlo tenido, por cierto”, señaló. “Pero creo que ese análisis no soy yo la que lo puede hacer”.