Pavez defiende gestión del gobierno por expulsiones y marca diferencia con era Boric: “La mano cambió y se está notando”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la gestión del actual gobierno en materia de control migratorio tras el primer vuelo con expulsiones e hizo la comparación con la administración del expresidente Gabriel Boric.

Esto, luego que este jueves se concretó la salida del país de 40 migrantes que se encontraban en el país de manera irregular, con destinos a Santa Cruz, Bolivia; Guayaquil, Ecuador; y Bogotá, Colombia.

De acuerdo al detalle entregado por la Dirección Nacional de Migraciones, de los expulsados 26 corresponden a situaciones administrativas y 14 judiciales, que cuentan con delitos como robo con intimidación, robo con violencia, receptación, infracción a la Ley de Drogas, entre otros.

En diálogo con radio 13C, Pavez señaló en esta jornada que desde el Ejecutivo están conformes “de haber podido iniciar un camino, un itinerario, para poder reordenar la casa, un reordenamiento migratorio. Y estamos satisfechos de a poco andar del inicio del gobierno, digamos un mes y medio, ya pudimos concretar el primer vuelo de expulsados”.

A eso agregó que “el primer vuelo de expulsados del gobierno anterior fue en octubre del primer año. O sea, nosotros ya nos estamos adelantando varios meses, y eso es una muy buena noticia”.

La autoridad de gobierno además reprochó los argumentos de figuras de la oposición que apuntan que el actual plan de expulsiones corresponde a gestiones iniciadas en la administración de Boric.

“Nosotros requerimos extranjeros que tienen orden de expulsión o que tienen sentencias judiciales que se pueden conmutar por expulsiones. Entonces, hay un grupo de personas, hay muchísimas personas con orden de expulsión, y lo que hacemos nosotros con la Policía de Investigaciones es coordinar un grupo de personas con orden de expulsión vigente, a las cuales evidentemente que hay que ubicar y hay que detener”, dijo.

Asimismo, destacó que “con el efecto del triunfo del Presidente de la República, se triplicaron las salidas voluntarias de venezolanos en Chile desde diciembre a la fecha. En noviembre del 2025, voluntariamente salieron por paso habilitado personas que habían entrado ilegalmente al país, y el número de la Policía de Investigaciones es 60 personas. En diciembre, 526 personas se fueron, en enero, 728 personas. O sea, acá se nota un cambio de mano, donde personas que entraron ilegalmente al país dijeron ya, me voy, aunque tenga después la prohibición de ingreso, pero pudieron salir voluntariamente”.

En ese sentido, sostuvo que en materia migratoria desde la llegada de Kast al poder “la mano cambió y eso se está notando”.

El subsecretario enfatizó que habrá un aumento en la frecuencia de vuelos de expulsión, además del aumento de fiscalizaciones para el cumplimiento de Ley Migratoria.

Además, Pavez mencionó un refuerzo del control fronterizo en la Macrozona Norte, la entrega de información de las personas que dejan el país y la materialización de expulsiones de manera quincenal, además de un plan para desarrollar un mecanismo de salidas voluntarias.