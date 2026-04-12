PC acusa que reforma clave de Kast busca privilegiar a una élite y advierte acciones para evitar una “legislación tan regresiva”

“Significa un retroceso en lo que es la redistribución de la riqueza, significa una señal abierta y directa de que es un gobierno que enrumba hacia una élite, hacia un privilegio de minoría, que son los vinculados al gran capital”.

Con estas palabras, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, definió la reforma miscelánea del gobierno del Presidente José Antonio Kast que ingresaría esta semana al Congreso.

Se trata del denominado Plan de Reconstrucción Nacional, una iniciativa que incluye un paquete de 40 medidas de materias distintas, desde ajustes tributarios, atención de desastres por incendios, permisología, cambios en beneficios educacionales, hasta asuntos de seguridad pública.

Una de las mociones más controvertidas es la rebaja del impuesto corporativo. El ministro Secretario General de la Presidencia, José Garcia Ruminot, en diálogo con La Tercera sostuvo que la rebaja de aquel impuesto de un 27% al 23% es “irrenunciable” y que “la reforma es clave para el éxito del Presidente Kast y su gobierno”.

En entrevista con Canal 13, el líder de los comunistas dijo que dado el espíritu de este proyecto “no va a haber ningún problema en trasladarle el costo a la crisis y a la guerra (a la ciudadanía), por la vía de afectar su poder adquisitivo cuando venga la inflación”.

Asimismo, criticó que es una mirada para la que “solo es posible imaginar el desarrollo de un país sobre la base de una altísima concentración de la riqueza, y esto va a favorecerlo”.

Requerido sobre la posibilidad de acciones contra el proyecto, como recurrir al Tribunal Constitucional, el exdiputado señaló: “Si es necesario, y eso es eficiente, por cierto, vamos a usar todos los recursos que tiene, en este caso, el espacio del Estado chileno, que es el Congreso, para contrafiscalizar, replicar, lo que sea, que dé garantías de que las cosas no son abusivas, discrecionales y de beneficio reiterado para un solo sector”

Y luego agregó: “Si eso lo amerita, será eso, las bancadas, no solo la nuestra, porque esto requiere, para llegar a los tribunales, requiere un quórum en el caso del Congreso, en cualquier área de los cámaras”.

Carmona además cuestionó las decisiones del Ejecutivo de Kast en su primer mes en La Moneda, como por ejemplo no usar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para evitar el alza interna de los combustibles, derivado de la crisis mundial del petróleo. “El ministro de Hacienda (Jorge Quiroz) no da lugar, el Mepco sale y sale, que estaba hecho precisamente para una crisis como esta”.