Presidente de la Cámara afirma que pacto con el gobierno para voto extranjero “no está condicionado” a aprobar reforma del Ejecutivo

A horas de la votación de la ley que establece multas por no votar, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), señaló que el apoyo del bloque oficialista a la iniciativa no es una condicionante para que, de paso, sea aprobada la reforma constitucional que ingresará el gobierno por el Senado para determinar la participación de la población migrante en las elecciones.

Castro abordó el acuerdo que sostuvo con la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, para destrabar la discusión sobre el proyecto, especialmente porque las indicaciones sobre la regulación del voto extranjero dividen a los parlamentarios.

Es así que, junto a la autora del proyecto, la diputada Joanna Pérez (Demócratas), el gobierno acordó apoyar la iniciativa y alinear a los parlamentarios oficialistas para posteriormente ingresar una reforma constitucional al Senado que aumente los años de residencia en el país para votar -de cinco a 10 años-, y establezca que el sufragio de los migrantes sea con cédula de identidad nacional.

Sin embargo, en conversación con 24 Horas, el diputado aclaró: “Yo lo que le dije a Macarena Lobos, perfecto, presente por el Senado, podemos discutirlo, ningún problema. Y me dice, usted cree que podemos avanzar, por lo menos los tópicos que usted me dice, yo creo que sí podemos tener piso, pero es un camino paralelo. O sea, si ellos ponen los votos el día de hoy, no está en juego aprobarles otra cosa sí o sí el día de mañana en el Senado".

Y zanjó: “No está condicionado. Eso es lo que yo entendería como un acuerdo”.

En esa línea, el militante RN también planteó sus dudas respecto a la sintonía entre La Moneda y los parlamentarios oficialistas.

“Nunca he visto muy cuadrado el Ejecutivo. Yo espero que la pega de Macarena Lobos sea concordante a lo que me dijo el día de ayer. Así poder tener algún par de votos más de los que tuvimos en la votación anterior cuando lo aprobamos en general y se fue a la comisión, pero a mí nadie me ha dado seguridad de tener todos los votos del oficialismo. Yo sé que los de la oposición los tengo“, sostuvo el parlamentario.

Por lo mismo, el diputado remarcó que la iniciativa del Ejecutivo todavía no ha sido ingresada por el Senado, por tanto: “Lo único que hay es un acuerdo de seguir avanzando sin tener el conocimiento exacto si vamos a tener todos los votos con el proyecto de hoy”.