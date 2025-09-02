SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Gobierno y oposición acuerdan tramitación paralela para voto extranjero y multa

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN) y la diputada Joanna Pérez (Demócratas), autora del proyecto que fija la multa por no votar, se reunieron este lunes con la ministra Lobos para fijar los términos del pacto.

Nicolás QuiñonesPor 
Nicolás Quiñones
Testera de la Cámara. Foto: Cámara de Diputados.

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, se reunió este lunes en privado con el presidente de la Corporación, José Miguel Castro (RN) y la diputada Joanna Pérez (Demócratas).

¿La razón? Continuar con las negociaciones que lleva adelante el Ejecutivo con la oposición -representada por estos dos diputados- sobre el proyecto que establece la multa por no votar y que es de autoría de la legisladora de Demócratas. La sanción pecuniaria del orden de los $ 34 mil a $ 206 mil.

La oferta del gobierno, según reveló el propio Castro, es apoyar el proyecto y alinear a los parlamentarios oficialistas.

Adicionalmente, Lobos les aseguró que La Moneda ingresaría una reforma constitucional, a través del Senado, que aborde la participación de los extranjeros en los comicios presidenciales.

Los puntos que abordaría dicho proyecto de modificación constitucional serían aumentar los años de residencia en el país para votar -de cinco a 10 años-, y que la participación de estas personas sería con cédula de identidad.

“Nosotros creemos que es un buen camino, pero que debe caminar de forma paralela”, aseguró Castro al respecto.

Valparaiso, 11 de junio 2025 Mesa de la Camara de Diputados anuncia investigacion a parlamentarios por caso Licencias Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En ese sentido, los negociadores de la oposición adhirieron al diseño legislativo del Ejecutivo, en orden a tramitar ambas consideraciones en forma simultánea.

En horas de la mañana fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), quien dio cuenta de la intención de La Moneda respecto de estos proyectos.

En entrevista con radio Cooperativa, Elizalde señaló que “hay un proyecto de ley que está tramitándose en la Cámara y que se vota esta semana en la sala. En paralelo, nosotros hemos planteado que es necesario definir, más allá de esta elección, quiénes son los integrantes de la comunidad política que deben decidir respecto del futuro del país”.

“Nosotros hemos dicho que respecto de la obligatoriedad del voto no tenemos un cuestionamiento de fondo, porque además fue promovido por sectores progresistas el cambio, pero sí hemos señalado que aquí se requiere tener una mirada integral que comprenda ambos factores; porque si no es así, esto no se va a cambiar, y si no se cambia eso va a generar un impacto respecto de temas de soberanía y de quiénes forman parte de la comunidad política para decidir el futuro del país”, insistió el jefe de gabinete.

Valparaiso, 5 de agosto 2025 El ministro del Interior, Alvaro Elizalde, en la Camara de Diputados 5/8/25 Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El acuerdo entre la Segpres y los parlamentarios de la oposición se da ad portar de la votación en particular del proyecto que fija la sanción por no votar. Para ello, haciendo uso de sus facultades como presidente de la Cámara, Castro citó a sesión especial para esta jornada, fijada para las 16.15 hasta las 17.45.

Más sobre:PolíticaEleccionesCámara de DiputadosGobierno

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reforma de pensiones: el FAPP destinó $127 millones a sueldos y dietas en su primer mes de funcionamiento

Servel golpea al oficialismo al rechazar candidaturas de dos diputadas y de otros 16 postulantes

Polémica ya se vivió en 2018: las explicaciones del gobierno para reponer placa de Piñera en hospital de Alto Hospicio

La pugna entre La Moneda y Chile Vamos para capitalizar el aumento de la PGU

Candidatura de Daniel Jadue desata reparos en el oficialismo

Se agudiza tensión en la derecha tras dichos de esposo de Matthei sobre “paz social”

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

3.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

5.
Por papeleo incompleto Servel rechaza candidaturas de dos diputadas oficialistas y Rincón gana su primer round

Por papeleo incompleto Servel rechaza candidaturas de dos diputadas oficialistas y Rincón gana su primer round

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Servicios

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Servel golpea al oficialismo al rechazar candidaturas de dos diputadas y de otros 16 postulantes
Chile

Servel golpea al oficialismo al rechazar candidaturas de dos diputadas y de otros 16 postulantes

Polémica ya se vivió en 2018: las explicaciones del gobierno para reponer placa de Piñera en hospital de Alto Hospicio

Gobierno y oposición acuerdan tramitación paralela para voto extranjero y multa

Reforma de pensiones: el FAPP destinó $127 millones a sueldos y dietas en su primer mes de funcionamiento
Negocios

Reforma de pensiones: el FAPP destinó $127 millones a sueldos y dietas en su primer mes de funcionamiento

Imacec de julio de 1,8% ratificaría un segundo semestre más lento en actividad, aunque expertos mantienen proyección de 2,5% para el año

Cómo Fonasa hizo el cuestionado cálculo de personas en listas de espera quirúrgica que podrían acceder a nueva modalidad

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes
Tendencias

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia

Todo lo que se sabe sobre el terremoto en Afganistán que dejó cientos de víctimas mortales

Bajas sensibles para Massú: Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo no estarán en la serie de Copa Davis ante Luxemburgo
El Deportivo

Bajas sensibles para Massú: Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo no estarán en la serie de Copa Davis ante Luxemburgo

Aníbal Mosa pone en duda la realización de la Supercopa y ratifica la postura de Colo Colo

El rol de Arturo Vidal, la influencia de Zamorano y el rescate de Aquino: las primeras definiciones de Fernando Ortiz

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto
Finde

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia
Cultura y entretención

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Al menos 78 muertos en ataques israelíes en Gaza durante la jornada del lunes
Mundo

Al menos 78 muertos en ataques israelíes en Gaza durante la jornada del lunes

Pedro Sánchez acusa que en España “hay jueces haciendo política”

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”