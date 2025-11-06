OFERTA ELECCIONES $990
Política

Pese a últimas diferencias: Kast no duda de que la oposición respaldará en el balotaje al candidato del sector

La declaración del abanderado se da luego de la arremetida de Evelyn Matthei en su contra.

Helen MoraPor 
Helen Mora

Desde Valparaíso, región en la que tendrá una actividad de campaña esta tarde, el candidato presidencial de republicanos y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, abordó el panorama electoral en su sector.

Y es que durante las últimas horas hubo un nuevo roce. Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) lanzó una canción de rap apuntando contra Kast. Por su parte, el republicano reprochó el ataque asegurando que Matthei “cometió un tremendo error”.

Hoy, luego de que la misma Matthei defendiera su canción, Kast volvió a plantear que fue “mala idea” publicar este video durante los últimos días de campaña.

“Nosotros tenemos al frente la posibilidad de derrotar por amplia mayoría a la candidata de la continuidad, a la candidata de un gobierno fracasado, porque somos la alternativa del cambio real que Chile necesita. Por lo tanto, las disputas no deberían estar en el sector de oposición al actual gobierno, sino que deberían darse para confrontar el mal resultado al cual ha llevado este gobierno a nuestra patria”, explicó.

Dicho eso, aseguró que pese a la arremetida de Matthei, no está en duda su respaldo a ella o a cualquier otro candidato de oposición para el balotaje.

“Yo no hablo sobre los otros candidatos. En puntual lo del video sí nos llama la atención, pero yo entiendo que hay algún grado de ansiedad en todas las campañas en los últimos diez días. Pero estoy convencido de que el llamado patriótico a todos nosotros es tan grande que nadie va a tener ninguna duda de apoyar a quien pase a la segunda vuelta para derrotar a esta izquierda radical”, afirmó.

