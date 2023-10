Plebiscito Constitucional: Lautaro Carmona dice que postura del PC aún no está definida, pero adelanta que “va en la dirección de no respaldar el proyecto”

En un homenaje realizado en La Cisterna, para celebrar el octogésimo natalicio de Guillermo Tellier -histórico timonel del PC, fallecido hace dos meses- el actual presidente de la tienda, Lautaro Carmona, abordó de manera preliminar la postura que tendrá la colectividad, a solo un día de que el Consejo Constitucional entregue su veredicto final sobre la propuesta de nueva Carta Magna.

Una vez terminado el homenaje, Carmona recordó al fallecido dirigente. “Como buen natalicio, los comunistas hemos reafirmado compromisos, hemos recogido las banderas que legó Guillermo en la lucha por la paz; hemos denunciado la política intervencionista e invasiva de Israel sobre Palestina, y reclamamos que Naciones Unidas juegue un papel; levantamos banderas anti imperialistas y solidarias con Cuba, en un momento brutal de cerco inhumano”, dijo.

“En lo propio, somos parte de quienes vamos a caminar todo lo que sea necesario para declarar de qué se trata el proyecto, que a todas luces, va a terminar presentándose por parte de Consejo Constitucional, que es un proyecto que retrocede más allá del ‘80 en temas vinculados a la profundidad institucional del sistema neoliberal, y lo digo en función del Estado subsidiario y del debilitamiento de derechos que debieran estar garantizados para todas y todos”, añadió.

En cuanto a la postura del partido ante el plebiscito constitucional, el timonel del PC respondió que “las y los consejeros constitucionales de Unidad para Chile, además de Alihuen Antileo, nos van a presentar como síntesis el trabajo de ellos y yo creo que va muy en la dirección de no respaldar el proyecto que está surgiendo, porque es un proyecto que como ya dije, retrocede en valores democráticos, en derechos de distintos sectores, y en la posibilidad de que Chile sea para todos y todas, y no profundice en los dos Chile, uno de la élite, los privilegiados y otro de la inmensa mayoría”.

No obstante, Carmona reiteró que va a esperar la exposición de los consejeros el próximo martes. Bajo esa línea, agregó que “muchas cosas se pueden avanzar, como hemos orientado en esta misma actividad, ir a la construcción de coordinaciones barriales, sindicales, estudiantiles, comunales, entre todas y todos quienes tengamos una mirada de tener por expectativa que este proceso haga avanzar la idea de la profundización democrática y, si no lo hace, bueno, tener una actitud de no aceptar un proceso que tiene origen casi exclusivo en las miradas del Partido Republicano, que por importante que sea, por fuerte que haya sido la correlación que conquistaron en el Consejo, vamos a convenir que no son la mayoría más uno de Chile”.

Natalicio de Guillermo Teillier

Al encuentro organizado por el PC para recordar al histórico dirigente, asistieron organizaciones sociales, vecinales, autoridades municipales, parlamentarios, la familia y la dirección de la colectividad.

La ceremonia comenzó con palabras de María Oyarzún, dirigenta social de Lo Espejo, de la asociación We Kuyen, una agrupación mapuche de la comuna. “Él no solamente era un compañero, era un amigo, para nosotros él era todo. Siempre estuvo, desde un inicio. Él estuvo, nunca falló, por eso es que nosotros lo sentimos mucho, porque de verdad que dejó un vacío y ese es el cariño de las mujeres que estamos en la comuna y también las dirigentas, porque desde que él se fue, nos falta quien nos escuche, que nos vaya a ver”, dijo.

Por su parte, Carmona señaló ante el auditorio: “Está claro que en tiempos en que prima la mentalidad neoliberal, donde el individualismo es el que se instala como referencia para medir los aportes, en muchos sectores de la política; en el nuestro, está presente la disposición generosa, el aporte al colectivo, por sobre cualquier soberbia o arrogancia para instalar nuestros valores, las de los revolucionarios que miden su recompensa en la consecuencia, en la coherencia y en la ética que conllevan sus acciones. Y no cabe ninguna duda -todos quienes fuimos contemporáneos podemos ratificarlo- fueron los valores que cultivo en sus actos, no solo en sus palabras, en sus actos, Guillermo, durante toda su vida militante, una vida entera. Ingreso a los 13 años y no interrumpió ni por un día su militancia en las filas del Partido Comunista”.

“Él era una persona que estaba acostumbrada a perder batallas, y antes de ganar una batalla hay que perder tres, cuatro y cinco, pero seguir creyendo. Acá están las dirigentes y los dirigentes sociales que le dieron vida a ese triunfo y fueron el alimento y la inspiración, personas como ustedes, para la motivación por la lucha de justicia social que tenía mi padre”, comentó señaló Pablo Tellier.

La conmemoración culminó con una presentación musical y la entrega de flores y una gráfica, encabezada por militantes del comité regional sur del PC, a Margarita Alvarado, viuda de Guillermo Teillier.