Plebiscito: ministros del comité político llegan a La Moneda para reunirse con Boric

Coincidiendo con el cierre de las primeras mesas de votación a nivel nacional, los ministros del comité político comenzaron a llegar la tarde de este domingo a La Moneda. Esto, luego de que fueran convocados por el Presidente Gabriel Boric para el análisis de los resultados.

Como pudo constatar La Tercera, ya se encuentran en Palacio la ministra del Interior, Carolina Tohá, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, la titular del Trabajo, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Además de ellos, se sumó el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi.

El Mandatario, en tanto, llegó hasta La Moneda a eso de las 18.20 horas.

De acuerdo con antecedentes publicados por este medio, la cita tendría lugar luego de que el Mandatario regresara de Punta Arenas -donde vota- y el objetivo es ver los resultados y afinar el discurso que Boric entregará desde su despacho, si es que se mantiene el plan original.

El último espacio de coordinación del comité político para ver el despliegue ocurrió durante la tarde del viernes, desde donde planificaron los horarios de votación y también algunos lineamientos para el día, como por ejemplo, evitar profundizar de la contingencia.

Cierre de mesas y resultados

Tras una intensa jornada en los diferentes locales de votación, a las 18 horas en punto comenzó el cierre de mesas y los respectivos vocales iniciaron el conteo de los votos.

Y es que como ya se ha adelantado por parte del Servicio Electoral (Servel), se espera que los primeros resultados preliminares se publiquen a eso de las 20.00 horas.

“A las 20.00 horas debería estar digitado una buena parte de los resultados para marcar una tendencia, salvo que sea estrecho y haya que esperar”, afirmó Tagle en entrevista con radio Cooperativa hace algunos días.

Cabe hacer presente, en este sentido, que para este proceso electoral se dispusieron de 39.390 mesas de votación en Chile y 347 en el exterior.

Primeros balances

Sobre el proceso de votación, la ministra del Interior, Carolina Tohá aseguró que “ha estado durante todo el día andando como es habitual, de manera muy ordenada”.

Agregó, en el mismo sentido, que “los datos preliminares muestran una buena participación, pero no podemos todavía hacer evaluaciones hasta que no termine la jornada y no tengamos, digamos, números formales al respecto”.