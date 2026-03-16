PNL solicita comisión investigadora por estallido social: “Esto lo debió haber aclarado hace ya bastante tiempo la Fiscalía”

El Partido Nacional Libertario (PNL) presentó la solicitud de creación de una comisión investigadora especial por los hechos ocurridos desde el 18 de octubre, durante el estallido social, y en otras manifestaciones, esto para “identificar a grupos y organizaciones” que participaron en aquellos eventos.

Según apuntó el excandidato Johannes Kaiser, el documento busca crear la instancia en la Cámara de Diputados para reunir antecedentes de la época. “ Tiene por objeto identificar a grupos y organizaciones que se encuentran operando en violación de la ley, los derechos humanos y atacando constantemente a las instituciones democráticamente legitimadas de la República de Chile”, indicó.

“Esta comisión tendrá también como objetivo investigar la respuesta institucional a dichas agresiones y establecer si esta respuesta responde a una estrategia formulada por los actores de seguridad responsables y el nivel de cumplimiento de los objetivos de esta”, añadió el exdiputado.

Junto con ello, acusó que partidos políticos han formado parte en estas manifestaciones, afirmando que quieren saber “hasta qué punto han participado en la organización de esta violencia”.

Kaiser señaló que eventos y manifestaciones que se dieron el 8 o el 11 de marzo —para el cambio de mando— no se pueden repetir. “Tiene que haber sanción, tiene que haber control y tiene que haber una defensa del sistema democrático respecto de sus enemigos”, afirmó el excandidato.