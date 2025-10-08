SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Presupuesto de Presidencia en el rincón de los castigados: oposición no aprobó la partida

Aunque reglamentariamente los dineros de la Presidencia no fueron rechazados, los legisladores de derecha se abstuvieron. Al final, los recursos quedaron en suspenso hasta una próxima sesión. En Chile Vamos han activado una fuerte arremetida en la discusión de Presupuesto.

Por 
Nicolás Quiñones
 
José Miguel Wilson
Santiago, 18 de septiembre 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric asiste al Te Deum Ecumenico 2025 en la Catedral de Santiago. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Solo 20 minutos duró la sesión en la que, por tres abstenciones y solo dos votos a favor, la Segunda Subcomisión de Presupuesto no visó los fondos de la partida de Presidencia de la República.

Las abstenciones vinieron de la mano de los senadores Rodrigo Galilea (RN) y Javier Macaya (UDI), además del presidente de la instancia, Gastón von Mühlenbrock (UDI). A favor se pronunciaron el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) y el diputado Jaime Sáez (FA).

Con ese resultado correspondía repetir la votación, ya que las abstenciones no daban la mayoría para aprobar esta partida. Los presentes acordaron postergar la repetición de la votación para el 15 de octubre, a la espera de que la Presidencia aclare algunas dudas.

Sin embargo, la señal de la oposición dejaba en claro su decisión de dar una fuerte pelea con el gobierno a raíz de toda la propuesta del Presupuesto de la Nación para el 2026.

El déficit fiscal, la necesidad de recortes, las deudas con prestadores de servicios del Estado, la eliminación de los fondos de libre disposición para el futuro gobierno, la rebaja de los dineros de seguridad, la supresión del beneficio de escolaridad para hijos de diplomáticos, la campaña de Michelle Bachelet a la ONU y también los fondos que recibirá el Presidente Gabriel Boric cuando deje el cargo, el 11 de marzo del próximo año, son algunos de los puntos que tienen molesta a la derecha.

Al discutir el detalle de la partida de la Presidencia, el senador Galilea añadió una inquietud más e hizo una consulta respecto a la investigación y el sumario interno sobre el trabajador fallecido en La Moneda hace un año.

La directora administrativa de la Presidencia, quien defendió la partida ante la subcomisión, le respondió que el sumario se encuentra en Contraloría y comentó que representantes del Ejecutivo asistieron a una misa que se celebró la semana pasada al cumplirse un año del fallecimiento.

Macaya, en tanto, pidió mayor claridad en relación a los ingresos y redistribución de dineros.

La distancia que tomaron ambos senadores les significó un reproche por parte de los representantes del oficialismo: el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) y el diputado Jaime Sáez (FA), quienes aseguraron que no había razones para no aprobar la partida en discusión.

Segpres pospuesta e Interior aprobada

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia -a cargo de Macarena Lobos (ind.)- estuvo al filo de correr las mismas consecuencias.

Este presupuesto fue analizado, al igual que Presidencia, por la subcomisión 1, y el resultado fue el mismo: las tres abstenciones de la oposición y los dos respaldos oficialistas.

Para la discusión fueron la propia ministra junto al subsecretario de la cartera, Nicolás Facuse (PS).

Por parte de la oposición, las autoridades de gobierno fueron consultados por el nivel de coordinación interministerial, así como por la “Comisión Asesora Presidencial Arica 100, instancia que asesorará en la definición, diseño y programación de la conmemoración del centenario del Tratado de Lima, que se firmó en 1929, y con el que se incorporó Arica al territorio nacional.

El caso del Ministerio del Interior -analizado por la subcomisión 4-, la mayoría de los programas que contempla la cartera fueron aprobados. Sin embargo, en el resultado incidió que el oficialismo tenía mayoría en la subcomisión que analizó la partida.

La subcomisión aprobó los presupuestos de la subsecretaría de la cartera, del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y del Servicio Nacional de Migraciones.

Sin embargo, el resultado de la votación de esta última repartición fue de dos votos a favor del oficialismo y dos abstenciones de la derecha: el senador José García (RN) y el diputado Miguel Mellado.

Debido al empate en la votación, esta se tuvo que repetir y la igualdad se mantuvo. Por ello el secretario de la subcomisión aplicó el reglamento y sumó las abstenciones a los votos a favor, dándose por aprobado el presupuesto de Migraciones.

Más sobre:PolíticaCongreso NacionalGabriel BoricLa Tercera PMOposiciónChile Vamos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Brandon Judd es confirmado por el Senado de EE.UU. como el nuevo embajador para Chile

Lisa Cerati habla del vínculo con su padre: “A pesar de su ausencia, es muy loco cómo lo sigo conociendo un poco más”

Con Jared Leto y NIN: guía para entender el regreso de la saga Tron a los cines

Gobierno presenta recurso de amparo y reposición para revertir libertad condicional de agresor de Nabila Rifo

Grau insiste en que no es efectivo que el gobierno haya contratado 100 mil funcionarios públicos

Fiscalía desarrolla investigación reservada por supuestas amenazas al presidente de la Corte Suprema

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

3.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Noruega por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20

Gobierno presenta recurso de amparo y reposición para revertir libertad condicional de agresor de Nabila Rifo
Chile

Gobierno presenta recurso de amparo y reposición para revertir libertad condicional de agresor de Nabila Rifo

Fiscalía desarrolla investigación reservada por supuestas amenazas al presidente de la Corte Suprema

Comando de Jara envía carta al BancoEstado y pide corregir criterio para entrega de créditos: “Termina afectando la equiparidad”

Grau insiste en que no es efectivo que el gobierno haya contratado 100 mil funcionarios públicos
Negocios

Grau insiste en que no es efectivo que el gobierno haya contratado 100 mil funcionarios públicos

Las otras veces que el Banco Central ha analizado la situación del mercado laboral en el país

Parte el proceso de tarifas de distribución eléctrica: gobierno propone baja, aunque consultor dice que deben subir

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026
Tendencias

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

De salvador a apuntado: en qué pie queda Nicolás Córdova después del decepcionante Mundial Sub 20 de la Roja
El Deportivo

De salvador a apuntado: en qué pie queda Nicolás Córdova después del decepcionante Mundial Sub 20 de la Roja

Con precios populares y niños gratis: comienza la venta de entradas para los Juegos Parapanamericanos Juveniles

La UC blinda a su nueva joya: Vicente Cárcamo firma su primer contrato y se alista para debutar ante Ñublense

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Lisa Cerati habla del vínculo con su padre: “A pesar de su ausencia, es muy loco cómo lo sigo conociendo un poco más”
Cultura y entretención

Lisa Cerati habla del vínculo con su padre: “A pesar de su ausencia, es muy loco cómo lo sigo conociendo un poco más”

Con Jared Leto y NIN: guía para entender el regreso de la saga Tron a los cines

Lucybell en su hora final: ¿cuál es su legado y su mejor disco?

Brandon Judd es confirmado por el Senado de EE.UU. como el nuevo embajador para Chile
Mundo

Brandon Judd es confirmado por el Senado de EE.UU. como el nuevo embajador para Chile

“Debería haberlo recibido cuatro o cinco veces”: ¿Puede Donald Trump ganar el Premio Nobel de la Paz?

Dinamarca prohibirá las redes sociales a los menores de 15 años

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?