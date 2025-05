Presidenciables condenan video alterado que incita a atentar contra Gonzalo Winter

Los candidatos presidenciales de la oposición y del oficialismo rechazaron un video que, mediante una canción, llama a matar a Gonzalo Winter, carta presidencial y diputado del Frente Amplio.

En el registro -que lleva la filigrana digital de una cuenta llamada “La Firme”- se observan imágenes editadas del parlamentario en las que se le dispara con un arma. Todo ello, es acompañado de una canción que llama a “pitearse” al candidato con diferentes utensilios. “Ojalá esta canción sirva de inspiración para que alguien haga el trabajo. ¡Suscríbete y pitéatelo!”, dice la descripción del video.

Video creado por grupos de derecha llama a "pitearse" a Gonzalo Winter.

La pieza audiovisual y su mensaje, además, coincide con una de las controversias de esta semana que involucró a dos de los presidenciables de la oposición. En medio de la conmemoración del Día del Trabajador, una cuenta de las Juventudes Comunistas compartió una fotografía de dos muñecos de José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) colgados de cabeza y con esvásticas nazis.

El diputado Kaiser, además, se vio involucrado en la polémica por el video relativo a Winter, debido a que en sus redes sociales es seguidor de la cuenta “La Firme”.

Desde el oficialismo, uno de los primeros en pronunciarse sobre las imágenes trucadas de Winter fue el candidato y diputado Jaime Mulet (FRVS): “Condeno categóricamente el video que incita a matar al candidato del Frente Amplio. Es una expresión brutal de odio que no representa a los chilenos ni nuestra forma de hacer política", dijo a través de X.

El abanderado del Frente Regionalista Verde Social Jaime Mulet. Foto: Pablo Vásquez. PABLO VASQUEZ R.

“Tenemos que erradicar esas costumbres desde el origen, hacer las investigaciones y condenar y castigar severamente a quienes emiten y a quienes difunden ese tipo de proposiciones de homicidio, de muerte, de acciones para dañar o quitar la vida a alguna persona que esté en la acción política o en cualquier ámbito de nuestro país”, añadió en un video compartido a este medio.

Por su parte, Carolina Tohá, la candidata del Socialismo Democrático (PPD-PS-PR-PL) expresó: “Todo mi rechazo a las imágenes violentas que hoy circulan contra Gonzalo Winter. Como también rechacé lo que ocurrió ayer con Kast y Kaiser. En campaña no todo vale. La democracia también se cuida poniendo límites, aunque las diferencias sean profundas".

Desde el equipo de Gonzalo Winter declinaron referirse a lo ocurrido por el momento. Hasta el cierre de esta edición, el equipo de prensa de la candidata del Partido Comunista y Acción Humanista Jeannette Jara no ha contestado las consultas de La Tercera relativas a este tema. Tampoco lo hizo el presidenciable de la Democracia Cristiana Alberto Undurraga.

La candidata presidencial Carolina Tohá (PPD).

Oposición rechaza llamado a la violencia

Consultada por este medio, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) señaló: “Es inaceptable. Repudio este y todo mensaje con estas características. Nunca es aceptable la violencia política. Se debe elevar el nivel de la discusión. Los chilenos necesitan soluciones a la grave crisis que enfrentamos y las diferencias siempre deben dirimirse desde las ideas, no desde la violencia".

Johannes Kaiser, en tanto, dijo a La Tercera que rechaza “todo llamado a ejercer violencia política sobre persona alguna”. Asimismo, aclaró “el hecho de seguir una cuenta no implica compartir el pensamiento de la misma. Yo, por ejemplo, sigo al Presidente Boric. Eso no me hace respaldarlo”.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario Johannes Kaiser.

“La polarización desatada en Chile por la extrema izquierda, está siendo replicada por personas en la derecha. Es una evolución preocupante y predecible de lo que ha sido la violación sistemática de tabúes de convivencia. Nuestra tarea como sociedad es volver a abrazar reglas de convivencia, que hagan socialmente inaceptables este tipo de expresiones, vengan de quién vengan”, agregó.

El fundador y abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi -quien lanzará oficialmente su candidatura el próximo martes- comentó a este medio: “No comparto ningún tipo de violencia, no la justifico aún cuando el ministro (Nicolás) Grau hizo lo mismo con mi persona cuando el era presidente de la Fech y yo vice decano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile. Lo rechazo al igual que las supuestas figuras de Kaiser y Kast colgadas de sus pies”.

El candidato presidencial del PDG Franco Parisi. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La carta presidencial del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz dijo el viernes a CNN que “lo que debe primar debe ser el diálogo, el debate de ideas, las propuestas, pero no estos temas de violencia. Entrego mi solidaridad con los candidatos Kast y Kaiser al respecto y también el otro caso, hacia el candidato Winter, porque esto tiene que ser transversal. Todos los candidatos tenemos que condenar la violencia y estos hechos no deben tener cabida en la campaña política, evidentemente no lo comparto, mi repudio absoluto”.

Hasta el cierre de este artículo, los candidatos José Antonio Kast y Ximena Rincón (Demócratas) no han contestado los requerimientos de La Tercera.