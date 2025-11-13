Presidenta FA respalda desmarques de Jara del gobierno y remarca: “Nosotros también hemos sido críticos”

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, la mañana de este jueves respaldó a la abanderada oficialista Jeannette Jara por los desmarques con el gobierno que ha expresado durante la recta final de la campaña.

La exministra del Trabajo ha sido especialmente dura con la gestión del Ministerio de la Vivienda, por la reconstrucción en la Región de Valparaíso a raíz de los incendios y el manejo en el desalojo de la megatoma de San Antonio. También por el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y además, por la propuesta del Presupuesto 2026 y el error en las tarifas eléctricas.

En diálogo con radio Infinita, la timonel frenteamplista -partido en el que milita el Presidente Gabriel Boric- planteó que dicha postura de la presidenciable responde a que ella representa a un espectro político más amplio en esta cruzada, y lo comparó con la posición crítica que ha tenido su propia tienda en algunos pasajes.

“Creo que hay un elemento que sí tiene que ver con ampliación, que es rescatar el marco de acción del futuro gobierno de Jeannette Jara. Nosotros también hemos sido críticos de algunos pasajes del gobierno y me parece que eso no es estar en contra del gobierno, sino más bien rescatar lo que habitualmente se nos pregunta de qué cosas somos críticos y qué cosas se podrían mejorar. Y eso nosotros lo hemos hecho públicamente. Y creo que particularmente en tema de vivienda sí hay un elemento muy complejo respecto a la reconstrucción”, dijo.

En esa misma línea, planteó que ser actualmente oficialista no es incompatible con aspirar a que un eventual gobierno de Jara pueda lograr lo que no se alcanzó en esta administración

“Yo no tengo problemas con ser oficialista y muy oficialista -y así lo hemos planteado en nuestra campaña, en todo lo que tiene que ver con la franja- y al mismo tiempo, soñar con un gobierno de Jeannette Jara que creo que puede tener nuevos bríos y nueva fuerza para poder cambiar cosas que aún se mantienen inconclusas”, remarcó.

Y luego agregó: “Para poder ser candidata también puede tener muchísima más libertad para poder plantear cuáles son los elementos que ella, como futura jefa de Estado, va a imprimirle en su propio mandato. Me parece lo más natural del mundo. No me genera problema”.

Martínez, además, abordó la polémica por los cánticos contra Carabineros en el cierre de campaña de la abanderada oficialista.

“Escucharon a la candidata, que a diferencia de azuzar, algo que es incontrolable, porque además eran 25.000 personas, la propia candidata paró esa situación y planteó que nuestra candidatura tiene que ver con proponerle cosas al país y no ofender y denostar como ha sido la tónica de la campaña de la oposición”, apuntó.