Presidente Boric acompaña a su pareja a votar en La Florida

Una sorpresiva aparición realizó durante la tarde de este domingo el Presidente Gabriel Boric, quien llegó hasta la comuna de La Florida para acompañar a su pareja, Paula Carrasco, a emitir su voto.

A eso de las 16:30, el Mandatario acudió al Liceo Alto Cordillera, ubicado en la esquina de San José de la Estrella con Colombia, donde está el local de votación correspondiente a la madre de su hija Violeta.

“Es muy hermoso el cariño de la gente, estoy muy agradecido del pueblo de Chile”, señaló Boric, calificando las muestras de cariño de la gente del local como “muy emocionantes”.

Tras esto, el Jefe de Estado se dirigió hasta el palacio de La Moneda, donde esperará los resultados de la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, para así realizar el tradicional llamado al ganador de los comicios.

Cabe señalar que durante la mañana el Mandatario se dirigió a Punta Arenas, para emitir su voto en Liceo Industrial Armando Quezada Acharán.

“Quien sea el ganador va a contar con todo el respeto de la institucionalidad chilena”, declaró en aquel momento.