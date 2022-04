Presidente Boric por protestas estudiantiles: “Los que quieran quemar buses tendrán que responder ante la ley”

El Presidente de la República, Gabriel Boric -junto con la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola- se reunió este miércoles con el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en La Moneda.

Tras el encuentro, que comenzó a eso de las 12.45 horas, las autoridades realizaron un punto de prensa donde se le consultó al Mandatario por temas relativos a la contingencia nacional, puntualmente sobre las protestas que han protagonizado estudiantes del Instituto Nacional y del Liceo Tajamar, así como por la quema de un bus del transporte público a las afueras del Liceo Barros Borgoño.

En ese sentido, Boric fue claro en señalar que “en este gobierno, los estudiantes que quieran dialogar van a tener las puertas abiertas, los que quieran quemar buses o utilizar medios violentos para defender sus reivindicaciones tendrán que responder ante la ley como corresponde”.

Recordó que “nosotros venimos de las luchas estudiantiles y no olvidamos aquello, sería un sinsentido muy grande olvidar de donde venimos, y cuando mejores resultado hemos conseguido ha sido cuando el diálogo ha primado para llevar adelante estos objetivos”.

En la misma línea recalcó que “la violencia no es el camino, quien crea que a través de la violencia puede lograr avanzar en sus reivindicaciones está equivocado, le hace un daño a su causa (...), nosotros desde nuestro gobierno tenemos las puertas abiertas del Ministerio de Educación para abordar los conflictos que hemos heredado”.

Foto: Agencia Uno.

En segundo lugar, el Jefe de Estado abordó la presentación de nueve querellas por Ley de Seguridad del Estado contra los camioneros que -durante este martes- bloquearon distintas carreteras en el país. Esto luego del ultimátum que dio la ministra del Interior, Izkia Siches, en compañía de Boric para retirar los camiones a las 16.00 horas.

En ese marco, se le preguntó qué amerita usar esta Ley contra los camioneros y no contra quienes han bloqueado las rutas en zonas como la Región de La Araucanía.

“Nosotros siempre hemos dicho que vamos a hacer valer la Ley, y cuando se cortan de manera coordinada rutas a lo largo y ancho de todo Chile, en donde se impide el paso a vehículos de emergencia, a la ciudadanía en general, a enfermos, el gobierno no puede quedar de brazos cruzados”, comenzó diciendo.

Complementó apuntando que “nosotros ayer le dijimos a los representantes de los camioneros que las puertas no solamente están abiertas a propósito de la movilización. Hemos venido conversando desde antes y el ministro de Transportes y el ministro de Obras Públicas han avanzado en los diálogos respecto, por ejemplo, a la seguridad de las vidas. Quienes cortaron rutas ayer habían decidido no ser parte siquiera de las conversaciones. Por lo tanto, yo como Jefe de Estado no puedo permitir que se le impida el libre tránsito a los habitantes de nuestro país”.

Sobre el conflicto en La Araucanía y sus alrededores, sostuvo que “estamos ocupados y preocupados”. “Sabemos que es un conflicto histórico que excede el momento actual, y la inaceptable violencia es consecuencia de un problema político-histórico no resuelto. Nosotros como gobierno vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para abordarlo en todas sus dimensiones”, concluyó.