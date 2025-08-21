Presidente Boric prepara cambio de gabinete para la tarde de este jueves

Presidente Gabriel Boric junto al ministro Mario Marcel, y las secretarias de Estado Adriana Delpiano y Antonia Orellana. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

El Presidente Gabriel Boric se encuentra afinando los detalles para la ceremonia de cambio de gabinete programada para la tarde de este jueves.

Según pudo conocer La Tercera, el ajuste ministerial se realizará a las 17.00 horas, como es habitual en estos casos, en el Salón Montt Varas de La Moneda.

De momento, el recambio en el equipo del Mandatario tiene dos nombres confirmados, con las salidas de Esteban Valenzuela de Agricultura y de Mario Marcel de Hacienda.

En el caso de Valenzuela, la dimisión se produjo la tarde de este miércoles. Boric citó al entonces ministro a su oficina para comunicarle que había tomado la decisión de sacarlo del gabinete. Esto a modo de ajuste de cuentas con su colectividad, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), que, junto a Acción Humanista (AH), fracturó en dos al oficialismo y levantó una segunda lista parlamentaria para las elecciones de noviembre.

La remoción de Valenzuela fue dada a conocer por Presidencia mediante un comunicado, cuando ya había sido informado por la prensa. En el documento de dos párrafos el gobierno dio cuenta de que el subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza (PS) asumía la subrogancia de manera momentánea.

Marcel, en tanto, la mañana de este jueves presentó su renuncia al Presidente. En círculos de La Moneda se señala que su salida se precipitó tras la aprobación del proyecto de ley que pone fin al CAE y que crea el nuevo Financiamiento público para la Educación Superior (FES).

El economista había acompañado a Boric desde su llegada a La Moneda y luego de renunciar al cargo de presidente del Banco Central.