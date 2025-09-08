Presidente Boric viajará este martes a la región del Biobío para habilitación de puente y entrega de viviendas

Este martes, el Presidente Gabriel Boric aterrizará en la Región del Biobío para encabezar la habilitación del Puente Industrial y la entrega de viviendas en la zona.

En concreto, el mandatario visitará la provincia de Concepción junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta.

En su visita a la zona, el Jefe de Estado encabezará la habilitación del Puente Industrial, una nueva conexión vial entre las comunas de San Pedro de la Paz y Hualpén que cruza el río Biobío y suma un total de 6,4 kilómetros de infraestructura, incluyendo 2,52 kilómetros de puente, transformándose en el puente fluvial más largo de Chile.

Luego, el mandatario liderará la ceremonia de entrega de viviendas del megaproyecto habitacional Jardines de Hualqui, del Fondo Solidario de Elección de Viviendas DS 49 Construcción en Nuevos Terrenos, el cual beneficia a 202 familias de la comuna de Hualqui.

El Presidente retornará el mismo martes 9 de septiembre a la Región Metropolitana.