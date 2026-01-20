Presidente de la UDI defiende gabinete de Kast ante crítica de Pablo Longueira
“Hay varios ministros que van a ser yogures con fecha de vencimiento muy pronto, ojalá esté equivocado. No voy a dar ejemplos”, dijo esta jornada el extimonel de la UDI Pablo Longueira.
En la previa a la presentación del gabinete de José Antonio Kast, el diputado y timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, salió a defender al equipo ministerial que acompañará al republicano a partir del 11 de marzo.
Y es que, desde que comenzaron a transcender los nombres que integrarían el gabinete, las críticas no han cesado.
En concreto, los reproches apuntan principalmente a la alta presencia de independientes en el diseño ministerial.
Esta jornada, el expresidente de la UDI, Pablo Longueira, se sumó a las críticas. “Hay varios ministros que van a ser yogures con fecha de vencimiento muy pronto, ojalá esté equivocado. No voy a dar ejemplos”, dijo en Desde la Redacción de La Tercera.
Bajo ese marco, al ser consultado directamente por ese cuestionamiento, el actual líder de los gremialistas señaló: “Nosotros como partidos políticos tenemos que hacer lo posible para que al gabinete le vaya bien, para que al gobierno le vaya bien. Y esto no lo hacemos por un partido político en particular, no lo hacemos por el gobierno, no lo hacemos por José Antonio Kast, lo hacemos por Chile y por los chilenos”.
“José Antonio Kast tiene razón, estamos en un momento de emergencia, él convocó a los partidos políticos que hoy día se llaman de oposición a colaborar con este gobierno de emergencia, y desde la UDI hemos dicho sí, vamos a colaborar, porque nosotros creemos que Chile necesita soluciones rápidas y efectivas a los problemas que hoy día la quejan”, sostuvo.
“Por ese patriotismo, por ese sentido de responsabilidad, es que nosotros vamos a apoyar a este gabinete”, afirmó.
“Siempre van a haber nombres que te gustan más, siempre van a haber nombres que te gustan menos, a todos los vamos a apoyar porque queremos que al gobierno le vaya bien por el bien de Chile”, aseguró.
