Presidente del Servel: “Recurso de protección anunciado por Ancalao no va a recuperar su candidatura”

El presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, afirmó esta noche que “no tiene ningún sentido” el recurso de protección en su contra que anunció esta jornada el excandidato presidencial de la Lista del Pueblo (LDP), Diego Ancalao, quien acusa una supuesta ilegalidad en el rechazo a su candidatura al no haber sido informado de esta situación directamente.

Esto luego de que el pasado jueves el Servel rechazara la inscripción de Ancalao como aspirante a La Moneda y lo llevara a la justicia, acusándolo de la entrega de firmas adulteradas. Los patrocinios figuraban con el visado del notario Patricio Zaldívar Mackenna, fallecido en febrero de este año y cuya notaría dejó de funcionar en 2018.

Consultado respecto de esta supuesta ilegalidad que acusa Ancalao sobre la notificación, Tagle afirmó en Tolerancia Cero que “la ley dice que se notifica por página web (...) determinamos los candidatos aceptados y rechazados el jueves y subimos la resolución a la página web el día viernes”.

“Está en la ley, esto se cambió hace poco. Antes se publicaba en diarios y ahora se eliminó y se dijo que se publicara en la web”, destacó Tagle. “Tiene cinco días de plazo, desde el día viernes, para apelar al Tricel (Tribunal Calificador de Elecciones), no tiene nada que ver aquí un recurso de protección. Un recurso de protección no va a recuperar su candidatura”, afirmó.

“Nosotros llegamos hasta ahí y el resto le corresponde a la justicia. Nosotros llegamos hasta que no existe la notaria, por lo que los patrocinios eran nulos, por lo tanto el candidato no llegaba a la cifra de válidos de 33.369 y por eso se rechazó su candidatura. Punto”, agregó Tagle.

Constituyentes de LDP

Luego de que, ante la situación de Ancalao, parlamentarios oficialistas pidieran revisar los patrocinios de todos los constituyentes de la Lista del Pueblo, el presidente del Servel sostuvo que “es una comprobación que ya se hizo (...) Las candidaturas de convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales, todo ese paquete fueron 34 mil (firmas), y el 98% fue por clave única. Para nosotros es un capítulo cerrado”, destacó.

“No se han revisado uno por uno los patrocinios, lo que se hizo en estos días fue confirmar que se había revisado la validez, la vigencia, de cada notario”, añadió.

Boric y ME-O

En el caso de las firmas presentadas por Gabriel Boric (Frente Amplio) para participar en las primarias de Apruebo Dignidad, Tagle indicó que es un caso cerrado. “Esas no son patrocinios, esa son afiliaciones al partido. El partido de Boric, Convergencia Social, no era un partido nacional. Y para presentar una candidatura para las primarias tenía que tener las mismas firmas que un independiente. Esas solicitudes de afiliaciones llegaron por la web (...) no hay nada que revisar ahí”.

En que aún es un caso abierto es el de Marco Enríquez-Ominami, a quien el Servel restituyó el pasado 23 de agosto sus derechos políticos. El presidente del organismo indicó que esto se da luego de que un abogado presentara una apelación para ver si ME-O “tiene derecho a sufragio”.

“Nosotros el mismo 23 publicamos el padrón. Ese padrón es apelable. Se puede apelar que alguien está bien inscrito o mal inscrito en el padrón. Esa apelación la hizo una persona en el tribunal electoral regional. Son apelables al Tricel También. Si los tribunales declaran que no tiene derecho a sufragio, eso va amarrado con la candidatura”, cerró.